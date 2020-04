Gears Tactics debiutuje na PC. Kiedy premiera na konsoli Xbox One?

Gears Tactics to nowe podejście do popularnej serii, tym razem w formie prequelu, który zamienia trzecioosobową strzelankę w taktyczną grę turową. Recenzje gry są już dostępne w sieci i wynika z nich, że jest to naprawdę solidna produkcja, oferująca ciekawą i wciągającą rozgrywkę, świetną oprawę audiowizualną, a także bardzo przyzwoitą optymalizację. To ostatnie nie powinno jednak nikogo dziwić, bo twórcy kilkukrotnie podkreślali, że ich dzieło tworzone jest od podstaw z myślą o pecetach. Nie oznacza to jednak, że wersja na konsolę Xbox One nie powstanie - ta jest bowiem w planach, jednak trzeba będzie na nią trochę poczekać.

Na oficjalnej stronie gry pojawiła się aktualizacja dotycząca wersji konsolowej. Znalazło się tam miejsce również dla przybliżonej daty premiery, którą ma być końcówka 2020 roku. Taki czas oczekiwania tłumaczony jest tym, że deweloperzy chcą ją odpowiednio dopracować, dbając m.in. o sterowanie przy pomocy kontrolera i interfejs.

Chcemy upewnić się, że Gears Tactics dobrze sprawdzi się na konsolach i nie będzie prostym portem. Nasz zespół pracuje ciężko nad przygotowaniem doświadczenia o odpowiednio wysokiej jakości. Spodziewajcie się Gears Tactics na waszych Xboksach w tym roku. TLDR: Tak, planujemy premierę pod koniec 2020 roku.

Gears Tactics jest dostępne na PC (Windows Store oraz Steam) od 28 kwietnia.