Gears Tactics - co warto wiedzieć o grze? Zobacz nowe wideo

Gears Tactics to nadchodzący spin-off popularnej serii Gears of War. Zaoferuje on zupełnie inne podejście do rozgrywki i tym razem gracze otrzymają taktyczną grę turową, a nie dynamiczną strzelankę z systemem osłon. Twórcy zapewniają jednak, że akcji i spektakularnych scen tutaj nie zabraknie, a starcia z przeciwnikami, pomimo podziału na tury, mają być rozgrywane w szybkim tempie.

W sieci pojawiło się nowe wideo, które przedstawia pięć powodów, dla których warto zainteresować się tym tytułem. Taki materiał może zachęcić do sięgnięcia po grę te osoby, które do tej pory nie były do niej przekonane. Świetne wrażenie robi tutaj nie tylko sam gameplay, ale też pozostałe elementy - gracze będą mogli modyfikować wygląd i uzbrojenie bohaterów, zabraknie tutaj też mikrotransakcji i tym podobnych rozwiązań.

Gears Tactics zadebiutuje 28 kwietnia na PC, a konkretnie w cyfrowych sklepach Windows Store oraz Steam. Gra od dnia premiery będzie dostępna też dla abonentów usługi Xbox Game Pass.