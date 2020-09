Gears Tactics - zwiastun przedstawia grę w wersji na konsole Xbox

Microsoft

Gears Tactics to udany spin-off serii, w którym rozgrywkę zmieniono z trzecioosobowej strzelanki w taktyczną, turową strategię. Twórcy zadbali jednak o to, by zabawa była równie spektakularna, brutalna i wymagająca, jak w głównym cyklu. Produkcja ta zadebiutowała w kwietniu tego roku na PC i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, a już wkrótce zagrają w nią także posiadacze urządzeń Xbox One oraz Xbox Series X. W sieci pojawił się nowy zwiastun, który przedstawia konsolową wersję gry.

Materiał zapowiada, że zadbano tutaj o odpowiednio dostosowane do kontrolera sterowanie, a także o optymalizacje pod kątem Xbox Series X. Gracze mogą więc liczyć na rozgrywkę w rozdzielczości 4K i z wykorzystaniem HDR. Sam gameplay nie zostanie jednak w żaden sposób zmieniony ani ograniczony i będzie dokładnie tym samym doświadczeniem, co na pecetach.