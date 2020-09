Xbox Series X/S – pudełka nowych konsol ujawnione

Źródło: Microsoft

Microsoft ujawnił już większość informacji dotyczących swoich konsol dziewiątej generacji. Wiemy, jak wyglądają Xbox Series X i Xbox Series S, oraz jaką wydajność zaoferują swoim użytkownikom. Korporacja zdradziła nawet ceny obu modeli oraz koszt usługi Xbox All Access, w skład której wchodzi rata za konsolę oraz abonament Xbox Game Pass Ultimate. Jedna rzecz wciąż jednak pozostawała w strefie domysłów. Jak będą wyglądały pudełka, w których sprzęt trafi do sklepów?

Na szczęście na odpowiedź na to pytanie nie musieliśmy zbyt długo czekać. W sieci pojawiły się bowiem ilustracje przedstawiające pudełka obu urządzeń:

Microsoft postawił na prostą nowoczesną stylistykę, a opakowania utrzymane są w kolorystyce danego modelu. Xbox Series X przystosowany do odpalania gier w 4K przy 60 klatkach trafił do czarnego pudełka, zaś Xbox Series S dla graczy zainteresowanych graniem w 1440p przy 60 klatkach – do białego.

Konsole zadebiutują w przedsprzedaży 22 września, a w powszechnej dystrybucji pojawią się 10 listopada. Za topowego Xboxa Series X zapłacimy 2249 zł, a za budżetowy model Series S 1349 zł.