GeForce NOW nabiera rozpędu. Obsłuży nowe urządzenia i długo wyczekiwaną platformę

Źródło: Nvidia

NVIDIA jako jeden z liderów branży cloud gamingu nie zamierza osiadać na laurach. Po udostępnieniu GeForce NOW graczom komputerowym i androidowcom firma postanowiła rozszerzyć swoją działalność o kolejne platformy. Od 19 listopada rusza kolejny program beta testów serwisu dla urządzeń z iOS-em na pokładzie. A nie jest to jedyna dobra informacja dla miłośników grania w chmurze.

Z GeForce NOW można już było korzystać na iSprzętach podczas zamkniętych beta testów, ale kiedy usługa trafiła do powszechnej dystrybucji, Apple wymusiło jej zamknięcie. Ze względu na obostrzenia App Store nie mogła funkcjonować w ramach iOS-a. Na szczęście NVIDII udało się ominąć to ograniczenie i wypuścić nową odsłonę platformy przeznaczoną dla przeglądarki Safari. Dzięki niej pełnoprawny cloud gaming w końcu trafi na mobilne urządzenia z iOS-em.

Posiadacze iPhone’ów oraz iPadów mogą zalogować się do usługi pod adresem play.geforcenow.com. Webowa odsłona aplikacji pozwoli zagrać na iSprzętech w takie hity jak Assassin's Creed: Valhalla, Destiny 2, Watch Dogs: Legion czy Shadow of the Tomb Raider. A jeśli gracze zdecydują się na opłacenie abonamentu Founders, otrzymają dostęp do technologii ray tracingu oraz DLSS. Co ciekawe, firma współpracuje także z Epic Games nad wdrożeniem do GeForce NOW Fortnite’a przystosowanego do ekranów dotykowych. Korporacja planuje przeprojektować interfejs gry w taki sposób, aby ułatwić zabawę bez konieczności sięgania po zewnętrzny kontroler.

https://www.youtube.com/watch?v=S3vWMBSa5Z4

Dzięki rozszerzeniu kompatybilnych platform GeForce NOW wyrasta na prawdziwego potentata cloud gamingu. Serwis dostępny jest dziś na pudełku strumieniującym NVIDIA Shield, komputerach PC i Mac, Chromebookach, iSprzętach oraz smartfonach i tabletach z Androidem na pokładzie.

Na tym nie kończą się jednak dobre informacje – podczas briefingu prasowego amerykańska korporacja zapowiedziała, że wkrótce przystosuje GeForce NOW do współpracy ze sklepem GOG.com. Pierwszymi tytułami, które odpalimy w usłudze za pośrednictwem tej platformy, będą rodzime produkcje: Cyberpunk 2077 oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon.

GOG dołączy do GeForce'a NOW w dniu premiery najnowszej produkcji od CDP RED. Przy okazji firma poinformowała, że wszyscy nabywcy najnowszych kart graficznych wykonanych w architekturze Ampere (RTX 3070, RTX 3080, RTX 3090) otrzymają darmową roczną subskrypcję pakietu Founders.