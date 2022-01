GeForce NOW z pecetowym skalowaniem obrazu i aplikacją na telewizory LG

Źródło: NVIDIA

NVIDIA sukcesywnie kontynuuje swój plan rozszerzania dostępu do autorskiej platformy cloud gamingowej. Wraz z wypuszczeniem aktualizacji 2.0.37 dla usługi GeForce NOW firma oficjalnie zakończyła etap testowania aplikacji na telewizorach LG z systemem WebOS na pokładzie. Tym samym wszyscy właściciele odbiorników korporacji z linii OLED, QNED, NanoCell oraz UHD z 2021 roku mogą pobrać pełnoprawną odsłonę GeForce NOW ze sklepu LG Content Store. To jednak nie wszystkie usprawnienia, jakie wnosi ta aktualizacja.

NVIDIA postanowiła oddać inteligentne algorytmy skalujące w ręce graczy wyposażonych w komputery z Windowsem oraz kartami z serii RTX 30, RTX 20, GTX 16, GTX 1080 Ti, GTX 1080 oraz Titan. Dotychczas funkcja AI Enhanced zarezerwowana była dla posiadaczy pudełka strumieniującego NVIDIA Shield, a teraz trafia do szerszego grona odbiorców.

Dzięki zaawansowanemu upscalingowi posiadacze nieco wydajniejszych układów graficznych będą w stanie wykorzystać sztuczną inteligencję wyszkoloną w procesie przetwarzania grafiki, aby zwiększyć ostrość i szczegółowość obrazu podczas strumieniowania rozgrywki. Osoby dysponujące komputerem niespełniającym tych wymagań skorzystają zaś z podstawowych algorytmów skalujących w wersji Standard bądź Enhanced, które w mniejszym stopniu wpływają na poprawę jakości obrazu niż tryb AI Enhanced.

Korporacja usprawniła również narzędzia dla streamerów, aby uprościć im pracę. Nowa wersja oprogramowania pozwoli m.in. zmienić niektóre ustawienia jakości transmisji za pośrednictwem nakładki GeForce NOW bez przerywania rozgrywki. Ponadto zoptymalizowano system streamowania za pośrednictwem aplikacji webowej, aby oprogramowanie dobierało optymalną rozdzielczość do naszego urządzenia. To usprawnienie ma upłynnić transmitowanie w przypadku, kiedy komputer podłączony jest do sieci o zbyt niskiej przepustowości.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze