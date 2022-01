Microsoft przejmie Activison Blizzard za miliardy dolarów. Crash i Spyro będą maskotkami Xboxa

Źródło: Microsoft

Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft już wkrótce wejdą w skład rodziny Xbox. Microsoft poinformował o podpisaniu porozumienia w sprawie przejęcia Activision Blizzard i włączeniu produkcji korporacji do katalogu Microsoft Gaming.

To gigantyczne przejęcie przyćmi zakup Mojangu za 2,5 miliarda dolarów i może poważnie namieszać w branży gamingowej oraz przechylić szalę zwycięstwa w wojnie konsol na stronę Xboxa. Firma zapowiedziała, że zamierza udostępnić możliwe jak najwięcej spośród wymienionych tytułów w ramach usługi subskrypcyjnej Game Pass. Tym samym abonenci microsoftowej usługi w ramach ujednoliconej, stałej opłaty będą mogli grać w najgłośniejsze franczyzy ostatnich lat.

Microsoft poinformował, że do czasu finalizacji transakcji obie firmy będą działać w pełni niezależnie. Kiedy umowa zostanie zrealizowana, Activision Blizzard stanie się podmiotem zależnym od Microsoft Gaming. Tym samym platforma Xbox wzbogaci się o takie studia jak Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob oraz Treyarch.

Warto zwrócić uwagę także na to, że dzięki temu przejęciu niegdysiejsze maskotki Sony PlayStation, Crash oraz Spyro, przejdą do obozu Microsoftu. Jeśli regulator nie zablokuje umowy, będziemy mieli do czynienia z historycznym wydarzeniem w branży, które może poważnie odbić się na kondycji całej rynku gamingowego.

Wraz z wcieleniem Activision Blizzard do struktur Microsoftu może ziścić się marzenie zarządu Xboxa o stworzeniu uniwersalnej platformy dla konsolowców, pecetowców i graczy mobilnych. Wszak wszystkie spośród wymienionych produkcji mogą wkrótce trafić do zasobów xClouda. A co za tym idzie – subskrybenci Xbox Game Passa odpalą je na dowolnym sprzęcie z dostępem do internetu.

Przejęcie firmy to również doskonała okazja do oczyszczenia atmosfery skandalu narosłej wokół Activision Blizzard. Korporacja przez wiele miesięcy zmagała się z oskarżeniami o mobbing oraz molestowanie seksualne, do których dopuszczali się wysoko postawieni pracownicy firmy. Pod zarządem Microsoftu może odbudować swój wizerunek.

