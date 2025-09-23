TA niepozorna postać z Gen V jest w stanie dorównać siłą Homelanderowi. I nie chodzi o Marie

fot. Prime Video

Na finałowy sezon The Boys fani muszą poczekać do 2026 roku. Dopiero wtedy dowiedzą się, jak zakończy się historia Butchera i tytułowych Chłopaków, którzy ponownie spróbują pokonać Homelandera. Do tej pory wiele prób zawiodło. Szansę miał Soldier Boy, ale złoczyńca się wymknął w ostatniej chwili. Z kolei Billy próbował przeciągnąć na swoją stronę Ryana, który również jest bardzo silny, a z pomocą innych mógłby być w stanie zabić ojca. Victoria Neuman też wydawała się na tyle silna, aby zagrozić liderowi Siódemki. Natomiast w spin-offie The Boys także pojawiło się kilka postaci z potencjałem na powstrzymanie Homelandera.

Harper dorównałaby Homelanderowi?

W 1. sezonie Pokolenie V Brink stwierdził, że Golden Boy mógł dorównywać pod względem siły Homelanderowi, ale ta postać szybko zginęła popełniając samobójstwo. Natomiast w kolejnej serii, która miała premierę w połowie września, zwrócono uwagę na Marie Moreau. Nie zabił ją laser z oczu Homelandera, a do tego okazało się, że to ona jest Projektem Odessa, choć nie wiadomo, co to dokładnie oznacza. Starlight uważa, że Odessa jest kluczem do pokonania Vought. Do tego Cipher dostrzega w niej potencjał, aby stała się jeszcze silniejsza. Ale okazuje się, że na Uniwersytecie Godolkina jest jeszcze jedna niepozorna postać z mocami, która może dorównać Homelanderowi.

fot. Prime Video

W najnowszych odcinkach Emma odkryła, że za rozwieszaniem ulotek o oporze stoi Harper (w tej roli Jessica Clement), która już pojawiła się w 1. sezonie. Dziewczyna wyróżniała się tym, że miała ogon. Ale w nowej serii wyjaśniła, że tak naprawdę ma moc kameleona - przez 60 sekund potrafi skopiować moc innego supka. Dlatego, gdy uciekała przed Emmą potrafiła poruszać się bardzo szybko, być niewidzialna i strzelać ogniem. Harper nie miała problemu z opanowaniem mocy Emmy, aby się zmniejszyć i powiększyć. To oznacza, że mogłaby skopiować moce Homelandera na ten krótki czas i walczyć z nim na równi, zadając poważne obrażenia. Możliwe, że wystarczyłoby go tylko unieruchomić, aby inni zadali śmiertelne ciosy. W każdym razie na 60 sekund byłaby w stanie dorównać złoczyńcy, stając się kluczowym supkiem do jego ostatecznego pokonania.

Czy moce Harper zostaną wykorzystane w ten sposób? Najpierw musiałaby dotrwać do końca 2. sezonu spin-offu The Boys, którego kolejny odcinek będzie mieć premierę 24 września na Prime Video.

