placeholder
Reklama
placeholder

TA niepozorna postać z Gen V jest w stanie dorównać siłą Homelanderowi. I nie chodzi o Marie

W pierwszych odcinkach nowego sezonu spin-offu The Boys wyjawiono, jaką moc posiada jedna z drugoplanowych bohaterek. Okazuje się, że ta zaskakująca postać byłaby w stanie walczyć na równi z Homelanderem, ale tylko przez krótki czas.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  moc 
spin-off harper The Boys gen v homelander
Pokolenie V - Homelander fot. Prime Video
Reklama

Na finałowy sezon The Boys fani muszą poczekać do 2026 roku. Dopiero wtedy dowiedzą się, jak zakończy się historia Butchera i tytułowych Chłopaków, którzy ponownie spróbują pokonać Homelandera. Do tej pory wiele prób zawiodło. Szansę miał Soldier Boy, ale złoczyńca się wymknął w ostatniej chwili. Z kolei Billy próbował przeciągnąć na swoją stronę Ryana, który również jest bardzo silny, a z pomocą innych mógłby być w stanie zabić ojca. Victoria Neuman też wydawała się na tyle silna, aby zagrozić liderowi Siódemki. Natomiast w spin-offie The Boys także pojawiło się kilka postaci z potencjałem na powstrzymanie Homelandera.

Czytaj więcej: Aktorka o przemianie Emmy w Gen V. Jak śmierć odtwórcy postaci Andre wpłynęła na jej grę?

Harper dorównałaby Homelanderowi?

W 1. sezonie Pokolenie V Brink stwierdził, że Golden Boy mógł dorównywać pod względem siły Homelanderowi, ale ta postać szybko zginęła popełniając samobójstwo. Natomiast w kolejnej serii, która miała premierę w połowie września, zwrócono uwagę na Marie Moreau. Nie zabił ją laser z oczu Homelandera, a do tego okazało się, że to ona jest Projektem Odessa, choć nie wiadomo, co to dokładnie oznacza. Starlight uważa, że Odessa jest kluczem do pokonania Vought. Do tego Cipher dostrzega w niej potencjał, aby stała się jeszcze silniejsza. Ale okazuje się, że na Uniwersytecie Godolkina jest jeszcze jedna niepozorna postać z mocami, która może dorównać Homelanderowi.

nullfot. Prime Video

W najnowszych odcinkach Emma odkryła, że za rozwieszaniem ulotek o oporze stoi Harper (w tej roli Jessica Clement), która już pojawiła się w 1. sezonie. Dziewczyna wyróżniała się tym, że miała ogon. Ale w nowej serii wyjaśniła, że tak naprawdę ma moc kameleona - przez 60 sekund potrafi skopiować moc innego supka. Dlatego, gdy uciekała przed Emmą potrafiła poruszać się bardzo szybko, być niewidzialna i strzelać ogniem. Harper nie miała problemu z opanowaniem mocy Emmy, aby się zmniejszyć i powiększyć. To oznacza, że mogłaby skopiować moce Homelandera na ten krótki czas i walczyć z nim na równi, zadając poważne obrażenia. Możliwe, że wystarczyłoby go tylko unieruchomić, aby inni zadali śmiertelne ciosy. W każdym razie na 60 sekund byłaby w stanie dorównać złoczyńcy, stając się kluczowym supkiem do jego ostatecznego pokonania.

Czy moce Harper zostaną wykorzystane w ten sposób? Najpierw musiałaby dotrwać do końca 2. sezonu spin-offu The Boys, którego kolejny odcinek będzie mieć premierę 24 września na Prime Video. 

Najpotężniejsze postacie The Boys - ranking

Redakcyjny ranking obejmuje 4 sezony The Boys oraz 1. sezon Gen V.

76. Todd - partner byłej żony MM, który był zagorzałym fanem Homelandera i supków. Nie miał żadnych mocy, ale był aktywny w portalu X. Bronił swojego idola i trollował innych, a także szerzył mowę nienawiści w stosunku np. do Starlight. To on zachęcił ludzi do wiwatowania, gdy Homelander zabił laserem niewinnego człowieka. Ostatecznie jego fanatyzm doprowadził go do zguby.

arrow-left
76. Todd - partner byłej żony MM, który był zagorzałym fanem Homelandera i supków. Nie miał żadnych mocy, ale był aktywny w portalu X. Bronił swojego idola i trollował innych, a także szerzył mowę nienawiści w stosunku np. do Starlight. To on zachęcił ludzi do wiwatowania, gdy Homelander zabił laserem niewinnego człowieka. Ostatecznie jego fanatyzm doprowadził go do zguby.
fot. Prime Video
arrow-right

 

Źródło: comicbook.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  moc 
spin-off harper The Boys gen v homelander
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,6

2023
Pokolenie V
Oglądaj TERAZ Pokolenie V Przygodowy

8,6

2019
The Boys
Oglądaj TERAZ The Boys Dramat

Najnowsze

1 Guillermo del Toro: TOP 10 filmów (na grafice kadr z filmu Kształt wody w jego reżyserii)
-

Guillermo del Toro: TOP 10 filmów. Hellboy nisko, Blade II poza rankingiem, a króluje... bajka

2 Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych. Fikcyjna historia walki superbohaterów ze świata Marvela z zombie - są to więc nieprawdziwe postacie żywych trupów lub nieumarłych istot. Brak promowania przemocy - fikcja.
-

Marvel Zombies - pierwsze opinie. Jatka dla dorosłych bez rewolucji, a z wieloma problemami

3 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
-

Kiedy premiera kolejnego filmu Demon Slayer? Prezes nie ma dobrych wiadomości

4 Jedna bitwa po drugiej
-

Martin Scorsese zachwycony thrillerem: fascynujący i niezwykle zrobiony film

5 Zniknięcia
-

Zniknięcia wielkim sukcesem. Reżyser ma już pomysł na prequel

6 Stan Lee
-

Stan Lee powróci... jako hologram AI. Internauci oburzeni

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e183

Moda na sukces

s28e01

The Voice

s05e05

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e12

s2025e186

Anderson Cooper 360

s2025e190

The Lead with Jake Tapper

s2025e70
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Anthony Mackie
Anthony Mackie

ur. 1978, kończy 47 lat

Alyssa Sutherland
Alyssa Sutherland

ur. 1982, kończy 43 lat

Ilona Krawczyńska
Ilona Krawczyńska

ur. 1992, kończy 33 lat

Janusz Gajos
Janusz Gajos

ur. 1939, kończy 86 lat

Aubrey Dollar
Aubrey Dollar

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV