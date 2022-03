Genki Waveform – wystartowała zbiórka na słuchawki stworzone z myślą o Nintendo Switchu

Źródło: Kickstarter

Genki Waveform wyglądają niepozornie, ale w tych kieszonkowych słuchawkach ma skrywać się wymarzony sprzęt audio dla najbardziej wymagających graczy. Waveform mimo swoich kompaktowych rozmiarów naszpikowano szeregiem technologii, które zadbają o to, aby dźwięk płynący do naszych uszu był krystalicznie czysty i docierał do nas z możliwie jak najmniejszym opóźnieniem.

Słuchawki mają równie sprawnie przetwarzać sygnał audio co profesjonalne, pełnomuszlowe modele gamingowe, a przy okazji kusić kieszonkową formą. Ponadto dzięki technologii DualStream pozwolą w pełni cieszyć się czatem głosowym podczas grania na konsoli Nintendo - za jej pośrednictwem będziemy mogli nasłuchiwać strumienia audio z dwóch urządzeń jednocześnie. Zamiast polegać na ograniczonych możliwościach komunikatorów od Nintendo, sparujemy słuchawki ze Switchem i smartfonem jednocześnie. Pozwoli to w tym samym czasie przechwytywać dźwięki z gry oraz np. aplikacji Discord uruchomionej na naszym telefonie.

Producent zatroszczył się także o klarowność rozmów prowadzonych za pośrednictwem Waveform. Sprzęt wyposażono w technologie aptX Voice oraz Clear Voice Capture 8.0 Echo Cancelling i Noise Suppression od firmy Qualcomm, które w parze z trójkierunkowymi mikrofonami zadbają o to, aby współgracze wyraźnie usłyszeli każde wypowiedziane przez nas słowo. Nie zabrakło tu także aktywnej redukcji szumów, która pozwoli wygłuszyć dźwięki tła podczas rozgrywki.

Genki Waveform dostarczane są wraz z etui ładującym, które spełni rolę nadajnika Bluetooth aptX. Pudełko można także podłączyć do zewnętrznych urządzeń zarówno za pośrednictwem złącza mini jack, jak i USB-C. W pełni naładowana bateria ma wystarczyć nawet na 30 godzin zabawy bez konieczności podpinania pudełka do ładowrki.

Słuchawki Genki Waveform dostępne są w przedsprzedaży na zbiórce w serwisie Kickstarter, która sfinansowała się już po kilku godzinach od jej uruchomienia. Producent potrzebował 50 tysięcy dolarów, aby zakończyć akcję sukcesem, a w momencie pisania artykułu, na 30 dni przed zamknięciem zbiórki, licznik finansowania wskazuje blisko 300 tysięcy. Słuchawki są dostępne w promocyjnej kickstarterowej cenie 199 dolarów. Pierwsza partia Genki Waveform powinna dotrzeć do wspierających już w sierpniu 2022 roku.

