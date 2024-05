W planach 2 sezony Szoguna i ruszają wstępne prace. Kto zrobi nowe odcinki?

fot. materiały prasowe

Według najnowszych informacji amerykańska telewizja FX planuje aż dwa kolejne sezonu Szoguna. Potwierdzono, że twórcy i scenarzyści pierwszej serii: Justin Marks i Rachel Kondo mają powrócić za sterami. Michaela Clavell ponownie będzie producentem wykonawczym, a Hiroyuki Sanada podpisał kontrakt, by być producentem i ponownie zagrać Toranagę.

Szogun - 2 sezony w planach

Producenci z ramienia FX oraz platformy streamingowej Hulu pracują z fundacją Jamesa Clavella, którego książka była podstawą fabularną pierwszej serii, nad tym, co zobaczymy w planowanych kontynuacjach. Nie wiadomo, czy drugi i trzeci sezon będą korzystać z Sagi Azjatyckiej pisarza, która poza Szogunem, ma kilka innych książek. W tej chwili nie ma żadnych informacji o potencjalnej fabule i materiale źródłowym.

Justin Marks i Rachel Kondo mają już pokój scenarzystów i mają niedługo rozpocząć prace nad obmyśleniem tego, co chcieliby pokazać. Wszystkie te informacje potwierdził Justin Marks w poście na portalu X. Napisał, że następne dnia ze współtwórczynią, a prywatnie jego żoną, wylatują do Japonii, by rozpocząć prace. Zebrali tych samych scenarzystów, co w pierwszym sezonie. Mają się z nimi spotkać w lipcu.

W kolejnych postach wyjaśnił, że żartobliwie powiedzieli producentom o scenie z kontynuacji, a ci się zainteresowali, więc Marks i Kondo na poważnie zaczęli o tym myśleć jeszcze w 2023 roku po zakończeniu prac na planie Szoguna. Czuli, że jest w tym więcej historii do opowiedzenia, a jej zarys mieli już gotowy w grudniu 2023 roku.

Dziennikarze podkreślają, że to na razie plany, więc nie ma jeszcze zielonego światła i oficjalnego zamówienia drugiego i trzeciego sezonu.

Szogun osiągnął gigantyczne globalny sukces, bijąc rekordy popularności i zbierając jedne z najlepszych opinii w 2024 roku w świecie seriali.