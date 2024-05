George R.R. Martin zapowiada nowy projekt. Nadchodzi lato!

fot. youtube.com/Penguin Random House

Powstaje film krótkometrażowy, The Summer Machine, będący częścią nowej antologicznej serii. Nad projektem pracuje również doceniany pisarz fantasy, George R.R. Martin. Opublikował pierwsze zdjęcie z planu, w którym nie zabrakło rekwizytu nawiązującego do klimatu science fiction. Zobaczcie sami.

George R.R. Martin na planie nowego projektu

Ogłaszając projekt, Martin celowo nawiązał do słynnej kwestii z Gry o tron:

- Nadchodzi lato.

Większość szczegółów dotyczących projektu jest wciąż nieznana. Zdjęcia mają być kręcone gdzieś na terenie Nowego Meksyku w Stanach Zjednoczonych. Reżyserem i scenarzystą jest Michael Cassutt. Oprócz Martina, producentami są Steve Graham, Elias Gallegos oraz Mark Steinig spod szyldu Fevre River Packet Company.

Do obsady należą Alexander Yellen oraz Lina Esco. W rolach epizodycznych wystąpią Charles Martin Smith i Matt Frewer.

George R.R. Martin - projekty

Martin jest pochłonięty innymi projektami osadzonymi w uniwersum Gry o tron. W czerwcu na platformę Max zawita 2. sezon Rodu smoka. Pisarz jest również zaangażowany w spin-off A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight oraz w 10,000 Ships, 9 Voyages.