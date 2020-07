Ghost of Tsushima wielkim hitem na PS4. Wyniki sprzedaży robią wrażenie

SIE

Ghost of Tsushima to najnowsze dzieło deweloperów ze studia SuckerPunch Productions, autorów m.in. serii InFamous. Ich nowa produkcja ponownie zabiera graczy do otwartego świata, jednak tym razem jest to XIII-wieczna Japonia, zmagająca się z inwazją Mongołów. Tytuł ten spotkał się z uznaniem krytyków, a średnia jego ocen w serwisie Metacritic wynosi 83/100. Tak wysokie noty znalazły też przełożenie na sprzedaż, o czym poinformował wydawca.

Sony chwali się wynikami i ujawnia, że Ghost of Tsushima trafiło do ponad 2,4 miliona nabywców w zaledwie trzy dni od premiery. To rekordowy wynik dla nowej marki w portfolio tej japońskiej firmy. Wcześniejszym rekordzistą w tej kategorii było Horizon: Zero Dawn, które do podobnego poziomu (2,6 miliona egzemplarzy) dobiło dopiero po dwóch tygodniach.

Gra SuckerPunch całkiem nieźle radzi sobie też w zestawieniu z seriami o solidnej, ugruntowanej pozycji. Dla porównania, Marvel’s Spider-Man sprzedało 3,3 miliony egzemplarzy w 3 dni, a God of War w tym czasie trafił do 3,1 miliona graczy. Bezsprzecznym rekordzistą jest jednak The Last of Us: Part II, po które w trzy dni sięgnęły 4 miliony osób.