Tytuł nowego Call of Duty wyciekł... na paczce chipsów

W USA bardzo popularną praktyką jest dorzucanie kodów z zawartością do gier do produktów, które z tą branżą nie mają wiele wspólnego. Mowa na przykład o napojach energetycznych, do których dołączane były klucze na pancerze do Assassin's Creed czy zdrapkach w chipsach, dzięki którym gracze otrzymywali mnożnik do trybów sieciowych Call of Duty. Ta ostatnia promocja ponownie powróciła, dzięki czemu poznaliśmy tytuł tegorocznej odsłony cyklu.

Na chipsach Doritos pojawia się logo Call of Duty: Black Ops Cold War, co jest jednoznaczną wskazówką odnośnie tego, jaki tytuł będzie nosić gra. Warto również przypomnieć, że już wcześniejsze przecieki wskazywały na taką nazwę.

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM'd earlier from an anonymous source for Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they're safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKU

— TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) July 26, 2020