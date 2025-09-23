Ile Sony wydało na produkcję Ghost of Yotei? Kwota zaskakuje

fot. SIE

Reklama

Brian Fleming, współzałożyciel Sucker Punch Productions, potwierdził, że nakłady na powstanie Ghost of Yōtei są bardzo zbliżone do tych poniesionych przy produkcji Ghost of Tsushima, która ukazała się w 2020 roku. Dokładna kwota nie została ujawniona.

Kiedy patrzymy na finanse i koszty, osobomiesięce pracy, ilość miesięcy, które zespół – pomnożone przez wielkość zespołu – przepracował nad grą, to jest to bardzo, bardzo podobne – stwierdził Fleming.

Choć Brian Fleming nie podał dokładnej sumy wydatków na produkcję Ghost of Yōtei, wiadomo z ogólnie dostępnych informacji, że poprzednia część serii kosztowała około 60 milionów dolarów. Jeśli szef studia mówi o porównywalnym budżecie, to może to być sporym zaskoczeniem. Oznaczałoby bowiem, że koszty tworzenia gier w ostatnich latach nie wzrosły aż tak drastycznie i wciąż można mieć nadzieję na wysokiej jakości produkcje, które nie wymagają setek milionów dolarów inwestycji.

Czy tak rzeczywiście będzie? Przekonamy się niebawem, kiedy spadnie embargo na recenzje Ghost of Yotei.