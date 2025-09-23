Ile Sony wydało na produkcję Ghost of Yotei? Kwota zaskakuje
Szczegóły na temat finansowania jednej z oczekiwanych tegorocznych gier na konsolę PlayStation 5 zostały ujawnione w rozmowie z serwisem GameFile.
Brian Fleming, współzałożyciel Sucker Punch Productions, potwierdził, że nakłady na powstanie Ghost of Yōtei są bardzo zbliżone do tych poniesionych przy produkcji Ghost of Tsushima, która ukazała się w 2020 roku. Dokładna kwota nie została ujawniona.
Choć Brian Fleming nie podał dokładnej sumy wydatków na produkcję Ghost of Yōtei, wiadomo z ogólnie dostępnych informacji, że poprzednia część serii kosztowała około 60 milionów dolarów. Jeśli szef studia mówi o porównywalnym budżecie, to może to być sporym zaskoczeniem. Oznaczałoby bowiem, że koszty tworzenia gier w ostatnich latach nie wzrosły aż tak drastycznie i wciąż można mieć nadzieję na wysokiej jakości produkcje, które nie wymagają setek milionów dolarów inwestycji.
Czy tak rzeczywiście będzie? Przekonamy się niebawem, kiedy spadnie embargo na recenzje Ghost of Yotei.
Źródło: GameFile
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1939, kończy 86 lat
ur. 1980, kończy 45 lat