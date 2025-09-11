placeholder
Reklama
placeholder

Śmierć [SPOILER] to początek problemów korporacji Prodigy w Obcy: Ziemia. Kit Young o nowym odcinku

Kit Young udzielił wywiadu Variety, w którym opowiedział o tym, co stało się z jego postacią w serialu Obcy: Ziemia i co to oznacza dla przyszłości korporacji Prodigy.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Kit Young 
Obcy: Ziemia
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 6 fot. Disney+
Reklama

W 6. odcinku serialu Obcy: Ziemia na wyspie Prodigy pojawiły się pierwsze ofiary. Z serialem pożegnał się Kit Young, który wcielał się w jedną z hybryd. Nadał on sobie imię Isaac po Newtonie, ale długo się nową tożsamością nie nacieszył. Wypadek w laboratorium doprowadził do jego zamknięcia w jednej z cel z kosmicznymi muchami, które pokazały, że nawet syntetyki nie są bezpieczne. Jego twarz została pożarta przez drapieżne, latające robale.

Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 6 - recenzja spoilerowa

Kit Young w rozmowie z Variety opowiedział o nowym odcinku Obcy: Ziemia. Przyznał, że istniała rywalizacja pomiędzy jego postacią a Kędziorkiem. Byli najstarsi spośród nowych hybryd i jako jedyni otrzymali faktyczną pracę w laboratorium. Oboje bardzo chcieli szybko dorosnąć do nowych ról i zaimponować "starszym". To właśnie ta chęć udowodnienia swojej wartości doprowadziła do zguby Isaacka.

Dodał, że jego śmierć to istotny wątek dla całego serialu, ponieważ pokazała, że hybrydy Prodigy nie są wcale nieśmiertelne. Boy Kavalier ma obsesję na punkcie znalezienia sposobu na oszukanie śmierci, ale nawet syntetyczne, silne ciała nie mogą wygrać ze wszystkim, co uniwersum ma w kieszeni. Będzie to duży problem dla korporacji Prodigy w przyszłości.

Źródło: variety.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Kit Young 
Obcy: Ziemia
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,6

2025
Obcy: Ziemia
Obcy: Ziemia Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Anemone
-

Daniel Day-Lewis szczerze o powrocie do aktorstwa. Zdradza powód

2 Okładka książki Alchemised
-

Zakazany romans Draco i Hermiony otrzyma książkę i ekranizację. Kwota szokuje

3 The Mandalorian & Grogu
-
Plotka

Lucasfilm wybrał nową twarz Gwiezdnych Wojen? Trylogia jest w planach - jest jedno "ale"

4 Zachary Quinto (Spock) - aktora typowano do tej roli ze względu na jego podobieństwo do Leonarda Nimoy'a. Także umiejętnościami był to aktor adekwatny do tej roli i w istocie tak się też stało.
-

Star Trek - Zachary Quinto chce wrócić do roli Spocka. Napisał nawet do J.J. Abramsa

5 Ikaris – jako jeden z Eternals, zyskał nieśmiertelność, super siłę i zdolność lotu dzięki energii kosmicznej.
-

Reżyserka Eternals wraca po 4 latach przerwy. Odpowiada na krytykę filmu MCU

6 Jaskier - Wiedźmin
-
Plotka

Musical w 4. sezonie Wiedźmina? Zupa rybna z dodatkami tańca i śpiewu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e175

Moda na sukces

s15e16

Masterchef (US)

s11e09

Wykute w ogniu

s10e26

Wykute w ogniu

s38e168

Zatoka serc

s38e169

Zatoka serc

s38e170

Zatoka serc

s27e27

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tyler Hoechlin
Tyler Hoechlin

ur. 1987, kończy 38 lat

Ewa Szykulska
Ewa Szykulska

ur. 1949, kończy 76 lat

Elizabeth Henstridge
Elizabeth Henstridge

ur. 1987, kończy 38 lat

Ludacris
Ludacris

ur. 1977, kończy 48 lat

Taraji P. Henson
Taraji P. Henson

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

7

Kuchenne rewolucje: Włocławek. Restauracja Pełny Chlebek. Dalsze losy, adres, menu

8

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo: wyniki 1. odcinka. Kto wygrał?

10

Debby Ryan jest w ciąży. Gwiazda Disneya zostanie mamą po raz pierwszy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV