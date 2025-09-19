Czas rozpocząć polowanie w Ghost of Yotei! Zobaczcie nowy zwiastun gry z polskim dubbingiem
Sony Interactive Entertainment i studio Sucker Punch Productions opublikowały nowy zwiastun nadchodzącej gry Ghost of Yotei. Premiera już na początku przyszłego miesiąca.
W sieci pojawił się nowy zwiastun przygodowej gry akcji Ghost of Yotei, zatytułowany „Czas rozpocząć polowanie”. W tym dość krótkim, bo trwającym zaledwie minutę materiale, widzimy główną bohaterkę, Atsu, a także równie piękną, co niebezpieczną rzeczywistość, z którą przyjdzie jej się zmierzyć.
Ghost of Yōtei - premiera już 2 października, wyłącznie na konsoli PlayStation 5. Gra trafi na rynek w trzech edycjach: Standardowej (zarówno cyfrowo, jak i fizycznie), Cyfrowej Deluxe (z dodatkowymi elementami rozgrywki i cyfrowymi bonusami) oraz Kolekcjonerskiej, w której skład wejdą też fizyczne dodatki, w tym szarfa, tsuba i maska głównej bohaterki. Nie zabraknie również limitowanych akcesoriów inspirowanych grą: kontrolera DualSense, konsoli PS5 Standard w edycji Gold oraz osłon zarówno dla PlayStation 5, jak i PlayStation 5 Pro.
Źródło: informacja prasowa
