Ghost of Yotei goni Pajączka. Jak sprzedała się nowa gra Sony?

Według najnowszych danych sprzedażowych GSD, Ghost of Yotei podczas swojego pierwszego tygodnia zadebiutowało na 2. miejscu w Europie, ustępując pola jedynie grze EA Sports FC 26.
Tagi:  Ghost of Yōtei 
sprzedaż gier
Ghost of Yotei foto. materiały prasowe
Ghost of Yotei to największa w ostatnich latach premiera Sony na PlayStation 5. Szacuje się, że w premierowym tygodniu sprzedano łącznie około 1,6 mln egzemplarzy. Od czasu Marvel’s Spider-Man 2 żadna gra tego wydawcy nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, osiągając status najlepiej sprzedającego się tytułu Sony w Europie. 

Wyniki Ghost of Yōtei niemal dorównują debiutowi Ghost of Tsushima z 2020 roku, mimo że obecna baza użytkowników PS5 jest mniejsza niż liczba posiadaczy PS4 w tamtym okresie. Co więcej, oryginał ukazał się w czasie pandemii, gdy zainteresowanie grami wideo było szczególnie wysokie.

Ghost of Yotei nie zdołało przebić EA Sports FC 26 w tygodniu premiery, ale bez wątpienia stało się największą premierą Sony od czasu Spider-Mana 2 i prześcignęło takie tytuły jak Helldivers 2, Rise of the Ronin czy Death Stranding 2 w zestawieniach startowej sprzedaży PlayStation Studios.

Gra ukazała się wyłącznie na PS5 2 października, a na 2026 rok zapowiedziano już darmowy tryb kooperacji Ghost of Yōtei Legends

Źródło: TheGameBusiness

