Ghostrunner 2 - wkrótce otrzymamy nowe informacje. Zapowiedziano również testy beta

Ghostrunner 2 to kontynuacja ciepło przyjętej i bardzo wymagającej gry akcji od polskiego studia One More Level. Twórcy i wydawca, firma 505 Games, ujawnili, że już 21 sierpnia otrzymamy nowe informacje na temat tego tytułu. Szczegóły na temat planowanych ogłoszeń nie zostały ujawnione, ale być może dowiemy się czegoś więcej o planowanej dacie premiery.

Zapowiedziano również zamknięte testy beta Ghostrunner 2. Zainteresowani mogą zapisać się do nich korzystając z tego formularza. Warto jednak pamiętać, że lista miejsc jest ograniczona, a uczestnicy będą musieli podpisać umowę poufności i nie będą mogli ujawniać żadnych informacji. Nie powinniśmy więc oczekiwać, że wkrótce do sieci trafi wiele nowych materiałów z rozgrywki.

Do sieci trafiło też wideo, które zawiera krótkie streszczenie historii z pierwszej części. Oczywiście, z uwagi na charakter materiału, znalazły się w nim spojlery.