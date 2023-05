Ghostrunners 2 - brutalna akcja i zawrotne tempo w pierwszym zwiastunie nowej gry polskiego studia

fot. 505 Games

Na tegorocznym PlayStation Showcase nie zabrakło polskiego akcentu. Jedną z zaprezentowanych gier było Ghostrunner 2, produkcja krakowskiego studia One More Level, a zarazem sequel ciepło przyjętej gry z 2020 roku. Ponownie będziemy mieli do czynienia z wyjątkowo szybką i efektowną akcją z perspektywy pierwszej osoby, ale twórcy zadbali o szereg zupełnie nowych elementów.

W oczy rzuca się przede wszystkim motocykl, którym w części scen porusza się główny bohater, Jack. Co ciekawe pojazd posłuży mu nie tylko do szybkiego przemieszczania się z miejsca na miejsce, ale będzie można wykorzystać go również podczas walki z przeciwnikami. Oprócz tego gracze otrzymają również dostęp do nowych mocy, które będzie można ulepszać w toku rozgrywki.

Ghostrunner 2 - zwiastun i screeny z gry

Ghostrunner 2

Ghostrunner 2 - premiera jeszcze w 2023 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.