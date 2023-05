Marvel's Spider-Man 2 - Peter, Miles i Venom w jednym zwiastunie! Termin premiery potwierdzony

fot. SIE

Prezentację PlayStation Showcase 2023 zakończono mocnym uderzeniem w postaci długiego materiału z rozgrywki Marvel's Spider-Man 2. Wideo było naprawdę obszerne, bo trwało ponad 10 minut i prezentowało zabawę z perspektywy dwóch Pajączków: Petera Parkera (połączonego z Venomem) oraz Milesa Moralesa. Wygląda na to, że gracze będą mogli swobodnie przełączać się pomiędzy bohaterami i wykorzystywać ich wyjątkowe zdolności do tego, by radzić sobie z przeciwnościami losu - zarówno podczas eksploracji, jak i w trakcie walki z przeciwnikami.

Marvel's Spider-Man 2 - gameplay

Dodatkowo zwiastun zdradza również, że gra trafi na rynek jeszcze w tym roku, a konkretnie jesienią. Konkretna data nie została jednak jeszcze ujawniona. Przypominamy, że Marvel's Spider-Man 2 dostępny będzie wyłącznie na konsoli PlayStation 5.