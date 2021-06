Ghostwire: Tokyo z ray-tracingiem i 3D Audio na PS5

Bethesda

Ghostwire: Tokyo to najnowsza produkcja Shinji Mikamiego, która zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5. Na sprzęcie Sony tytuł ma korzystać z dobrodziejstw współczesnej technologii. Na czym dokładnie ma to polegać? Gra będzie działać na PS5 w rozdzielczości 4K, nie zabraknie też wsparcia dla ray-tracingu oraz technologii 3D Tempest Audio. Deweloperzy zrobią również użytek z możliwości kontrolera DualSense, czyli haptycznych wibracji i adaptacyjnych spustów. Twórcy obiecują też ultraszybkie wczytywanie się lokacji, co ma być możliwe dzięki prędkości dysku SSD znajdującego się wewnątrz japońskiej konsoli. Naturalnie nie zabraknie też HDR.

Przypominamy, że Ghostwire Tokyo zabiera graczy do alternatywnego Tokyo, w którym dochodzi do zdarzenia o podłożu okultystycznym, w wyniku czego znaczna część populacji miasta przestała istnieć.