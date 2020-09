Deathloop i Ghostwire: Tokyo nadal na czasową wyłączność PS5. Co z innymi grami Bethesdy?

Bethesda

21 września doszło do nieoczekiwanego wydarzenia w branży gier - Microsoft wydał 7,5 miliarda dolarów na spółkę ZeniMax Media, w której skład wchodzi m.in. Bethesda czy id Software, tym samym zyskując prawa do marek, takich jak The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein oraz Fallout. Wiele osób zaczęło zastanawiać się co z tytułami zapowiadanymi na czasową wyłączność PS5, czyli Deathloop i Ghostwire: Tokyo, a także co stanie się z kolejnymi tytułami wydawanymi przez Bethesdę. Teraz poznaliśmy odpowiedzi na te pytania.

Phil Spencer zapewnił w rozmowie z serwisem Bloomberg, że Microsoft zamierza dotrzymać umowy, na mocy której Deathloop i Ghostwire: Tokyo mają być grami dostępnymi przez pewien czas wyłącznie na PlayStation 5. Dodaje on również, że wszystkie przyszłe gry, których wydawcą jest Bethesda, trafią na Xboksa, PC oraz "inne konsole" - to ostatnie nie ma być jednak standardem i zależeć będzie od konkretnego przypadku. Mówiąc prościej: nie można wykluczyć, że pewnych gier nie zobaczymy już na urządzeniach Sony.