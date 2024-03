Giancarlo Esposito o zagraniu Profesora X w MCU: Byłoby wspaniale, ale...

Fot. Materiały prasowe

To kwestia czasu, aż X-Meni na dobre zadomowią się w MCU. To oznacza, że fancastingi ruszyły pełną parą, w tym na Profesora X. Wielu internautów chciałoby zobaczyć Giancarlo Esposito, znanego z Breaking Bad, Zadzwoń do Saula i The Boys, w roli znanego przywódcy X-Menów. Wiemy już, co myśli o tym samym aktor.

Giancarlo Esposito o zagraniu Profesora X w MCU

Amon Warmann, dziennikarz Empire, podjął ten temat w rozmowie z aktorem, który skomentował możliwość zagrania Profesora X w MCU w ten sposób:

Zastanawiałem się nad tym pobieżnie i stwierdziłem, że byłoby wspaniale zagrać Profesora X, ale w innym wcieleniu, niż tylko na wózku inwalidzkim. Koncept siedzenia każdego dnia w wózku inwalidzkim do mnie nie przemawia; nie czuję się ani tak stary, ani nie lubię zbyt długo siedzieć. Z pewnością moglibyśmy jednak coś wymyślić. Profesor X nie zawsze poruszał się na wózku, ale jest to ważna część rozwoju tej postaci. Więc tak, myślę o tym trochę, ale staram się nie poświęcać temu za dużej uwagi, póki rzeczywiście to do mnie nie przyjdzie.

Amon Warmann zwrócił też uwagę na fakt, że wiele osób, na równi z nim jako Profesorem X, fancastuje Denzela Washingtona w roli Magneto, jego odwiecznego wroga, a zarazem przyjaciela. Aktor zareagował bardzo entuzjastycznie na taki duet i stwierdził, że to świetny pomysł.

Opisany fragment wywiadu:

