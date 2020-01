Gildia Reżyserów 2020 - Sam Mendes z nagrodą za 1917. Lista zwycięzców

Gildia Reżyserów nagradza Sama Mendesa za fenomenalną prace przy filmie 1917. Tym samym staje się on oscarowym faworytem w kategorii najlepszy reżyser. Wszystko więc wskazuje na to, że to on w lutym zdobędzie statuetkę. Nagroda Gildii Reżyserów istnieje od 1949 roku i tylko siedem razy jej zdobywca nie dostał Oscara.

W rywalizacji o nagrodę Gildii Reżyserów Mendes pokonał takich filmowców jak Bong Joon-Ho, Quentin Tarantino i Martin Scorsese.

Gildia Reżyserów 2020 - zwycięzcy:

Najlepsza reżyseria w filmie kinowym - Sam Mendes, 1917

Najlepsza reżyseria w serialu dramatycznym - Nicole Kassell, Watchmen za odcinek It’s Summer and We’re Running Out of Ice.

Najlepsza reżyseria w serialu komediowym - Bill Hader, Barry

Najlepsza reżysera w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym - Johan Renck, Czarnobyl

Najlepsza reżysera w filmie dokumentalnym - Steven Bognar i Julia Reichert, American Factory (Netflix)

Najlepsza reżysera debiutanta lub debiutantki - Alma Har'el, Honey Boy