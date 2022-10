Gioteck wypuszcza na rynek stacje ładujące kontrolery do PS5 i Xbox Series. Dopasujecie je do wnętrza swojego salonu

fot. Gioteck

Firma Gioteck postanowiła pomóc graczom, którzy zapominają o regularnym ładowaniu kontrolerów do swoich konsol. Wypuścili oni na rynek dwie stacje ładujące do padów z PS5 i Xbox Series S/X. Co ciekawe, stacje te posiadają wymienne, różnokolorowe panele, dzięki czemu można dopasować je na przykład do posiadanego urządzenia, telewizora czy po prostu wnętrza salonu.

Stacje dostępne są w dwóch wariantach: SOLO oraz DUO, pozwalających na ładowanie odpowiednio jednego lub dwóch kontrolerów jednocześnie. Oprócz wymiennych paneli oferują też wskaźnik LED informujący o postępach w ładowaniu oraz dodatkowy port USB-C, który można wykorzystać do ładowania innego sprzętu.

Poniżej możecie zapoznać się z wideo, które pokazuje wymienne panele w Gioteck Duo Charging Stand dla kontrolera DualSense.

Gioteck Solo Charging Stand wyceniono na 19,99 euro (około 95 zł), za wariant Duo trzeba zaś zapłacić 24,99 euro (ok. 119 zł).