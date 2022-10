Microsoft planuje sklep z grami mobilnymi

Źródło: Microsoft

Prawa, które Microsoft pozyska wraz z przejęciem Activision Blizzard, mogą być podstawą tej śmiałej inicjatywy, bo przejmie także firmę King specjalizującą się w grach mobilnych. Microsoft chce odciągnąć klientów od Google Play Store i Apple App Store, wykorzystując rynek rozciągający się na wiele urządzeń, w tym mobilnych. Firma wie, że zadanie nie będzie łatwe.

Microsoft już wcześniej przyznał, że jednym z głównych powodów, dla których chce pozyskać Activision Blizzard, jest chęć zaistnienia na rynku gier mobilnych. Microsoft nie ma żadnych hitowych gier na urządzenia mobilne, podczas gdy Activision ma Call of Duty Mobile, Blizzard ma Diablo Immortal i Hearthstone, a King ma Candy Crush. Activision Blizzard podało niedawno, że zarabia więcej na grach mobilnych niż konsolach i grach pecetowych razem wziętych. Jednak sklep mobilny Microsoftu spotkałby się z wrogością Google i Apple.

fot. Blizzard Entertainment

Microsoft mógłby technicznie uruchomić sklep z aplikacjami na Androida, ale Google walczył z Epic, które próbowało zrobić to samo. Microsoft miałby problem z oferowaniem aplikacji na Androida spoza Google Play Store.

Apple jest jeszcze bardziej zamknięte na takie inicjatywy. Microsoft nic tam nie ugra, dopóki decydenci nie zmuszą Apple do otworzenia mobilnego systemu operacyjnego dla konkurencji. Nowe prawo unijne może do tego doprowadzić, a regulatorzy starają się rozprawić z polityką Apple i Google w zakresie płatności w aplikacji po wojnie prawnej Epic Game z Apple o Fortnite'a.

fot. Epic Games

Microsoft może dać twórcom gier więcej swobody niż pozwalają na to istniejące mobilne giganty. Dzięki swojemu kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w sprzedaży konwencjonalnych gier na PC i konsole, Microsoft mógłby wprowadzić podejście do sprzedaży tytułów mobilnych znacznie różniące się od Apple czy Google. Z drugiej strony, obecny sklep Microsoftu z grami na PC wciąż spotyka się z dużą krytyką w porównaniu do Steam.