Gladiator 2 coraz bliżej. Kiedy ruszą prace na planie?

materiały prasowe

Według dobrze poinformowanego Puck News, Ridley Scott poszukuje już aktorów do głównych ról w Gladiatorze 2. Do tego pojawiła się informacja o tym, że prace na planie mają rozpocząć się w maju 2023 roku. Do tego czasu najpewniej poznamy pełną obsadę oraz szczegóły kontynuacji Gladiatora z 2000 roku.

Gladiator 2 - o czym jest film?

Na ten moment wiemy niewiele. Wiadomo jedynie, że historia skupia się na dorosłym Lucjuszu, który w pierwszej części był dzieckiem. To siostrzeniec Commodusa, którego grał Joaquin Phoenix.

Do tej pory potwierdzono, że tylko dwóch aktorów z jedynki zobaczymy na ekranie. Są to Connie Nielsen w roli matki Lucjusza, Lucilli oraz Djimon Hounsou powracający jako Juba.

Gladiator 2 - kiedy premiera?

Jako że zdjęcia ruszają już w 2023 roku i prace preprodukcyjne idą pełną parą, szacuje się, że powinniśmy zobaczyć Gladiatora 2 w pierwszej połowie 2025 roku. Dokładna data nie została ustalona.