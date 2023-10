Dlaczego na Gladiatora 2 czekaliśmy tak długo? Reżyser tłumaczy

materiały prasowe

Prace na planie filmu Gladiator 2 zostały wstrzymane w związku z wciąż trwającym strajkiem aktorów - wiemy jednak, że wznowienie procesu realizacji tej produkcji jest jednym z priorytetów dla dystrybutorów. Przypomnijmy, że centralną postacią nadchodzącej opowieści będzie Lucius (Paul Mescal), syn Lucilli i Maximusa i jednocześnie bratanek Kommodusa. Choć fabularne powiązanie z Gladiatorem z 2000 roku jest oczywiste, fani wciąż zastanawiają się nad tym, dlaczego na kontynuację historii czekaliśmy tak długo.

Teraz w tej sprawie wypowiedział się reżyser obu produkcji, Ridley Scott:

Dlaczego dopiero teraz? Wcześniej po prostu nie mieliśmy scenariusza. Właściwie próbowaliśmy już 4 lata temu; miałem bardzo dobrego scenarzystę, który nie mógł się później pogodzić z tym, że nie napisał historii na czas. Zmagał się sam ze sobą i był bardzo zmartwiony tym, że nie wywiązał się z powierzonego mu zadania. To mój przyjaciel. Zapytałem go: "Nie zdążysz?". Powiedział, że nie. Cały ten proces pochłonął 10 miesięcy. A potem jeszcze raz wróciliśmy do tej sprawy, przychodząc już z nowym pomysłem. Ktoś przecież ocalał - to syn Lucilli i Maximusa.

Gladiator 2 ma zadebiutować w kinach 22 listopada przyszłego roku.