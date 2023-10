Deadpool 3 - co z datą premiery? Studia ustaliły priorytety; Mortal Kombat 2 opóźnione

20th Century Fox

Serwis The Wrap opublikował na swojej stronie nowy, obszerny raport na temat tego, jak wciąż trwający strajk aktorów wpłynie na harmonogram prac nad całą serią filmów. Wygląda na to, że wielkie studia filmowe ustalają w tej chwili swoje priorytety (lub już to zrobiły), podejmując niejednokrotnie trudne decyzje o tym, które z projektów powinny być po zakończeniu strajku realizowane w pierwszej kolejności.

Najważniejsze będzie więc dokończenie filmów, które wymagają jedynie niewielkich w skali dokrętek i innych poprawek - The Wrap wspomina w tym kontekście o produkcji Kraven Łowca. Następnie studia wznowią prace nad takimi dziełami jak Sok z żuka 2, do których pierwsza część zdjęć już powstała. Kluczowe dla firm z branży jest także przywrócenie prac nad filmami, których proces powstawania został przerwany w połowie (Deadpool 3, Gladiator 2 czy Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 2) - ma ono nastąpić niemal natychmiast po zakończeniu strajku.

Istotne jest to, że według nowego raportu data premiery Deadpoola 3 nie uległa zmianie i nadal jest ustalona na 3 maja przyszłego roku. Gorzej wygląda sytuacja filmów Mortal Kombat 2 i Minecraft - pierwszy z nich może wejść na ekrany kin dopiero pod koniec 2024, bądź na początku 2025 roku. Priorytetem dla firmy Warner Bros. ma być stworzenie produkcji Superman: Legacy.

