Gladiator 2 bez Hansa Zimmera. Wybrano kompozytora muzyki

fot. materiały prasowe

Hans Zimmer nie skomponuje muzyki w filmie Gladiator 2, tak jak to robił w pierwszej części, za którą zdobył nominację do Oscara i wielką popularność. Oficjalnie ogłoszono, że tę posadę dostał Harry Gregson-Williams, który przez wiele lat był protegowanym Zimmera, a potem sam osiągnął wielkie sukcesy w karierze. Jest to jego siódma współpraca z Ridleyem Scottem, z którym wcześniej pracował przy filmach Marsjanin, Prometeusz, Exodus, Królestwo Niebieskie, Ostatni pojedynek i Dom Gucci. Znamy go z muzyki do trylogii Shreka, serii Opowieści z Narnii, Kowboje i Obcy, Książę Persji, czy Człowiek w ogniu.

Gladiator 2 - szczegóły

Ridley Scott pracuje obecnie na planie, na którym reżyseruje na podstawie scenariusza Davida Scarpy. Historia skupia się na dorosłym Lucjuszu, który w pierwszej części był dzieckiem i siostrzeńcem Commodusa. Paul Mescal wciela się tę rolę. W obsadzie są również Denzel Washington, Connie Nielsen, Derek Jacobi, Joseph Quinn, Fred Hechinger oraz Pedro Pascal.

Ostatnim filmem Ridleya Scotta był Napoleon, który zebrał ponad 200 mln dolarów w box office, ale nie osiągnął sukcesu komercyjnego w kinach i ma przeciętne recenzje. Wkrótce na platformie Apple TV+ ma pojawić się 4-godzinna wersja reżyserska tego widowiska.

Gladiator 2 - premiera w listopadzie 2024 roku w kinach.