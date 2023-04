Gladiator 2 - ruszyły przygotowania na planie. Budują małe koloseum

fot. materiały prasowe

Do sieci trafiły zdjęcia potwierdzające, że ruszyły przygotowania do pracy na planie filmu Gladiator 2. W Maroku rozpoczęła się budowa scenografii, która przypomina małe koloseum, na którym Maximus w pierwszej części po raz pierwszy walczył jako gladiator. To też pokazuje, że Ridley Scott nie chce za bardzo opierać się na komputerowych tłach.

Gladiator 2 - budowa scenografii

Gladiator 2 - co wiemy?

Historia rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z jedynki i jej bohaterem jest Lucjusz, siostrzeniec Commodusa, który w pierwszej części był dzieckiem.

W ekipie powracają John Mathieson (zdjęcia), Janty Yates (kostiumy) i Arthur Max (scenografia).Ridley Scott stanie za kamerą. Zdjęcia mają ruszyć już niebawem. Etap preprodukcji idzie pełną parą. W obsadzie są Paul Mescal jako Lucjusz, Denzel Washington oraz Barry Keoghan.

Gladiator 2 premiera w 2024 roku.