Na taki zwiastun Gladiatora 2 fani czekali. Ta przeróbka podbija sieć

Wszyscy są zgodni po zwiastunie Gladiator 2, że film zapowiada się nieźle, ale jednocześnie krytykują pomysł na promocję, więc sam trailer, jego montaż oraz przede wszystkim muzyka są wszechobecnie atakowane. Głównie chodzi o to, że mamy wykorzystaną rapową piosenkę No Church In The Wild wykonywaną przez Jaya-Z i Kanye Westa. Osoby, którym ten dobór się podobał, są zdecydowanie w mniejszości.

Gladiator 2 - przeróbka

Najczęstsze głosy powtarzają: trzeba było wykorzystać muzykę Hansa Zimmera z Gladiatora z 2000 roku, by podkreślić tę nostalgię, zapowiadając coś nowego. Nie trzeba było długo czekać na przeróbki trailera na YouTube, które z czasem lepszym, czasem gorszym efektem pokazywały, że być może dało się lepiej i można było stworzyć wyjątkowy klimat.

Najlepsze oceny zbiera praca AD_Edits, który wykorzystuje twórczość Zimmera. Jest to też najpopularniejsza w sieci przeróbka zwiastuna. Zobaczcie i oceńcie sami:

Czy rzeczywiście taka wersja lepiej sprzedaje Gladiatora 2? Dajcie znać w komentarzach!

Gladiator 2 – o czym jest film?

Historia rozgrywa się wiele lat po śmierci Maximusa. Bohaterem jest Lucjusz, wnuk cezara Markusa Aureliusza i bratanek Commodusa (Joaquin Phoenix), którego poznaliśmy w pierwszej części jako dzieciaka. Teraz jako dorosły żyje sobie spokojnie z rodziną w Numidii. Kiedy rzymscy legioniści pod wodzą Marcusa Acaciusa (Pedro Pascal) najechali tę krainę, Lucjusz został wzięty w niewolę. Bohater – zainspirowany przez legendarnego Maximusa – decyduje się walczyć jako gladiator, by przeciwstawić się rządom dwóch cesarzy, Caracalli (Fred Hechinger) i Gety (Joseph Quinn).

Gladiator 2

Gladiator 2 - premiera w Polsce odbędzie się 15 listopada w kinach. Amerykanie obejrzą film dopiero 22 listopada.