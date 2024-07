Po 24 latach kultowy film powraca do polskich kin. Zdobył pięć Oscarów i przeszedł do historii

DreamWorks/Universal

Ta wiadomość na pewno ucieszy wielu kinomaniaków. Gladiator w reżyserii Ridleya Scotta powraca na duży ekran. Od 27 września 2024 roku film będzie ponownie wyświetlany w polskich kinach. Po raz pierwszy zadebiutował w 2000 roku, więc minęły więc aż 24 lata od premiery!

Widowisko historyczne Ridleya Scotta przeszło do historii kina jako sukces artystyczny i komercyjny. Zdobyło aż pięć Oscarów – w kategorii Najlepszy film, za muzykę, kostiumy i dźwięk, a także genialny występ pierwszoplanowy Russella Crowe'a, który zagrał Maximusa – i zarobiło na świecie ponad 460 milionów dolarów przy budżecie nieco powyżej stu! Gladiator jest także jednym z najbardziej zjawiskowych obrazów w historii kina, a co więcej, można go chłonąć nie tylko wzrokiem, ale również słuchem, dzięki wybitnej ścieżce dźwiękowej autorstwa Hansa Zimmera.

Na ten moment niestety nie wiadomo, w jakich kinach będzie wyświetlany Gladiator Ridleya Scotta. Będziemy was jednak informować na bieżąco. Dajcie znać, czy zamierzacie obejrzeć produkcję na dużym ekranie, a jeśli tak, to czy mieliście szansę zrobić to wcześniej, gdy zadebiutował po raz pierwszy. Czekamy na wasze komentarze!