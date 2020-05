Gladiator ma 20 lat. Ridley Scott wspomina pracę... bez scenariusza

Gladiator ma 20 lat. Uroczysta premiera filmu odbyła się 1 maja 2000 roku, a wszedł on na amerykańskie ekrany 5 maja 2000 roku. Z tej okazji reżyser Ridley Scott wspominał prace w rozmowie z portalem Variety.com. Okazuje się, że zaczęli zdjęcia praktycznie nie mając scenariusza.

Scott wspomina bitwę w Germanii, która rozpoczyna film. Russell Crowe pytał go, co on w danej scenie ma w ogóle powiedzieć, bo nie ma scenariusza i nie wiadomo. Scott zachęcał Russella Crowe'a do improwizacji i tak sposobem aktor, który zdobył Oscara za swoją kreację, miał kluczowy wpływ na dialogi w całym filmie.

Crowe natomiast wspomina:

- Często mówiłem Ridleyowi: "pewnego razu musimy zrobić film, w którym będziemy wiedzieć co robimy zanim zaczniemy".

Każdy aktor miał wpływ na scenariusz, dialogi oraz wątki swoich postaci. Connie Nielsen wspomina, że dialogi były dziwne, bo były w nich za bardzo współczesne sformułowania jak państwo policyjne czy muzeum. Dlatego też często dawała swoje notatki, aby poprawiać sytuację. To samo robił także Djimon Hounsou, który miał wpływ na zmianę wątku swojej postaci. Jak wspomina w wywiadzie, w oryginalnym scenariuszu Juba był przywódcą niewolników i miał wpływ na to, by jego postać odgrywała inną rolę w fabule.

David Franzoni, czyli osoba, która powinna była odpowiadać za scenariusz, a nie aktorzy, twierdzi, że cały proces był bardzo luźny. Był on jednym z trzech scenarzystów na pokładzie. Wspomina, że pili sobie whisky, palili cygara i wymieniali się spostrzeżeniami i pomysłami dotyczącymi określonych aspektów filmu. Potem wracał do domu i pisał do 3 lub 4 w nocy. Gdy inni aktorzy pracowali na planie z nowymi stronami, Franzoni spotykał się z Russellem Crowem każdego dnia i omawiali poszczególne sceny, wytyczając ich kształt. Innymi słowy scenariusz był pisany codziennie w trakcie pracy na planie.

Aż trudno uwierzyć, że taki proces doprowadził do stworzenia niekwestionowanego klasyka kina i jednego z najlepszych przedstawicieli gatunku. Gladiator zebrał na całym świecie 460,5 mln dolarów i do tego zdobył pięć Oscarów. W tym wszystkim zadziwia fakt, że była w tym również nominacja za scenariusz.