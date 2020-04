Gladiator - QUIZ dla znawców filmu i miłośników cytatów

Gladiator jest jednym z filmów Ridley'a Scotta, który w ogóle się nie zestarzał i po latach wciąż robi ogromne wrażenie dzięki połączeniu efektów praktycznych i komputerowych. Znakomicie przedstawiony został też kawał historii, kiedy to na areny wkraczali gladiatorzy, którzy walcząc na śmierć i życie dawali rozrywkę rzymskiej społeczności. Nagrody za kategorie techniczne to jedno, ale film Scotta może pochwalić się pięcioma Oscarami w tym statuetką za najlepszy film. Choćby dlatego możemy założyć, że fanów tej produkcji nie brakuje i dobrze poradzicie sobie z quizem sprawdzającym nie tylko szczegółową wiedzę z poszczególnych scen, ale też odnajdziecie brakujące słowa w kluczowych cytatach z filmu.

Do wielu scen z filmu wraca się z przyjemnością, bo nakręcone zostały kapitalnie i jeszcze lepiej zagrane przez aktorów. Całość podparta została kapitalną ścieżką dźwiękową autorstwa Hansa Zimmera, co dodatkowo sprawia, że seans Gladiatora stanowi ogromną przyjemność, choć przedstawiony temat nie należy do najweselszych. Tutaj jednak nie będziecie musieli prosić Cezara o przebaczenie w przypadku porażki. Z kolei jeśli uda się zdobyć maksymalną ilość punktów, to na pewno czeka na was złoty rydwan i wieczna chwała.

Quiz zawiera 30 pytań, których trudność zależy w głównej mierze od tego, jak dawno mieliście styczność z filmem. Być może jednak znajdą się tacy, co Gladiatora oglądali więcej niż pięć razy? Sprawdźcie się.

Gladiator - QUIZ dla znawców

Gladiator w VOD

Jeśli Wasz rezultat w powyższej zabawie jest daleki od początkowych oczekiwań, istnieje szansa na to, abyście mogli zaserwować sobie powtórkę klasyka kina Serwis vod.naekranie.pl pozwoli Wam sprawdzić, na których platformach streamingowych możecie online i zupełnie legalnie obejrzeć ten i wiele innych filmów.

QUIZY naEKRANIE.pl

