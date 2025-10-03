Głębia: Imprint - Marcin Podlewski zabierze czytelników do zupełnie nowej galaktyki

Fabryka Słów

Cykl Głębia Marcina Podlewskiego, pierwotnie wydawany w połowie poprzedniej dekady, to dobrze przyjęta, rozbudowana space opera. Teraz autor postanowił osadzić nową serię w tym uniwersum.

Już 10 października swoją premierę, nakładem Fabryki Słów, będzie miała powieść Głębia. Imprint otwierająca nowy cykl Galaktyki Exodusu. To nowa historia, nowe postacie, nowa galaktyka i zupełnie nowa przygoda, która zabiera czytelników tysiące lat od wydarzeń z pierwszej serii.

W centrum historii napisanej przez Marcina Podlewskiego znajduje się Eltie Grunt - żeglarka gwiezdna, która musi stawić czoła misji mogącej ocalić jej życie i otworzyć nowy rozdział w dziejach ludzkości.

Głębia: Imprint - opis i okładka

Witaj w kolejnym wymiarze space opery!

Oto Galaktyka Andromedy - zasiedlona przez ludzkość po Wielkim Exodusie.

Oto kosmos, w którym twardą ręką rządzi Imperium Exodusu, gdzie Obcy porozumiewają się z ludźmi za pomocą tajemniczego Daru, a Maszyny i Siddarthowie współpracują z nimi w myśl pradawnych paktów.

Oto wszechświat Głębi - zagadkowej, wpędzającej w szaleństwo nibyprzestrzeni, ślizgu głębinowego i imprinterów - potomków legendarnego Wybawcy.

Oto świat Eltie Grunt wyruszającej na misję, która może uratować jej życie… by mogła nadal żeglować wśród gwiazd.

A nie będzie to łatwe.

Napęd ślizgowy już drży.

Dotknij nawigacyjnej konsolety.

Wznieś się ku gwiazdom i uwierz.

Bo ten imprint jest twój.

Zawsze był.