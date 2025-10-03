Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Głębia: Imprint - Marcin Podlewski zabierze czytelników do zupełnie nowej galaktyki

Już niebawem na fanów serii Głębia Marcina Podlewskiego będzie czekać świeży cykl, niezależny od poprzednich tomów Głębi. To space opera, w której polityka, technologia i duchowość splatają się w galaktyczną intrygę.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  Marcin Podlewski 
science fiction Głębia Fabryka Słów
Głębia. Imprint Fabryka Słów
Reklama

Cykl Głębia Marcina Podlewskiego, pierwotnie wydawany w połowie poprzedniej dekady, to dobrze przyjęta, rozbudowana space opera. Teraz autor postanowił osadzić nową serię w tym uniwersum.

Już 10 października swoją premierę, nakładem Fabryki Słów, będzie miała powieść Głębia. Imprint otwierająca nowy cykl Galaktyki Exodusu. To nowa historia, nowe postacie, nowa galaktyka i zupełnie nowa przygoda, która zabiera czytelników tysiące lat od wydarzeń z pierwszej serii.

W centrum historii napisanej przez Marcina Podlewskiego znajduje się Eltie Grunt - żeglarka gwiezdna, która musi stawić czoła misji mogącej ocalić jej życie i otworzyć nowy rozdział w dziejach ludzkości.

Głębia: Imprint - opis i okładka

Głębia. ImprintŹródło: Fabryka Słów

Witaj w kolejnym wymiarze space opery!

Oto Galaktyka Andromedy - zasiedlona przez ludzkość po Wielkim Exodusie.

Oto kosmos, w którym twardą ręką rządzi Imperium Exodusu, gdzie Obcy porozumiewają się z ludźmi za pomocą tajemniczego Daru, a Maszyny i Siddarthowie współpracują z nimi w myśl pradawnych paktów.

Oto wszechświat Głębi - zagadkowej, wpędzającej w szaleństwo nibyprzestrzeni, ślizgu głębinowego i imprinterów - potomków legendarnego Wybawcy.

Oto świat Eltie Grunt wyruszającej na misję, która może uratować jej życie… by mogła nadal żeglować wśród gwiazd.

A nie będzie to łatwe.

Napęd ślizgowy już drży.

Dotknij nawigacyjnej konsolety.

Wznieś się ku gwiazdom i uwierz.

 

Bo ten imprint jest twój.

Zawsze był.

Źródło: Fabryka Słów

Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  Marcin Podlewski 
science fiction Głębia Fabryka Słów
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 „Tilly Norwood” aktorka AI
-

„Tilly Norwood”: znienawidzona w Hollywood „aktorka” stworzona przy użyciu sztucznej inteligencji

2 Absolute Lex Luthor
-

Z Jokera zrobili przerażającego mutanta. Za to Lex Luthor jest teraz... rudy?

3 Obcy: Ziemia
-

Który z potworów z Obcy: Ziemia jest najbardziej realistyczny? Oto ranking ekspertów

4 7. Prawnik z Lincolna (2011) - 83%
-

Matthew McConaughey - ranking filmów. Magic Mike nad Interstellar, TOP 3 nigdy nie zgadniecie

5 Patricia Routledge
-

Patricia Routledge nie żyje. Ikona sitcomów i słynna pani Bukietowa miała 96 lat

6 Call of Duty: Black Ops 7
-

Startują testy beta Call of Duty: Black Ops 7. Sprawdzicie nie tylko multiplayer

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e02

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s21e13

Starożytni kosmici

s16e08

SpongeBob Kanciastoporty

s16e07

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e191

Moda na sukces

s27e02

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e02

The Graham Norton Show

s42e20
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Uprowadzona dziewczyna

02

paź

Film

Uprowadzona dziewczyna
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tessa Thompson
Tessa Thompson

ur. 1983, kończy 42 lat

Denis Villeneuve
Denis Villeneuve

ur. 1967, kończy 58 lat

Alicia Vikander
Alicia Vikander

ur. 1988, kończy 37 lat

Clive Owen
Clive Owen

ur. 1964, kończy 61 lat

Lena Headey
Lena Headey

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV