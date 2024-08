Marvel i DC nie dzwonili do Glena Powella. Aktor o Deadpool & Wolverine

Fot. Materiały prasowe

Glen Powell powoli staje się gwiazdą. W ostatnim czasie widzieliśmy go w Top Gun: Maverick, Hit Man, Twisters oraz Tylko nie ty. Gdy aktorzy stają się coraz popularniejsi, Marvel lub DC zazwyczaj się nimi interesują. Co prawda, mówiło się, że Powell nie chce grać w Marvelu, to nie jest prawda, a jego słowa zostały wówczas wyrwane z kontekstu.

Glen Powell o Marvelu i DC

Aktor potwierdza, że z obu firm nikt się do niego nie odezwał, ale mówi, że jest fanem obu światów.

- Dopiero co obejrzałem Deadpool & Wolverine. Bawiłem się świetnie! Shawn Levy i Ryan Reynolds zrobili coś nadzwyczajnego, co ma rozrywkowy smak dla widzów. Kibicuję im i podoba mi się to, co robią.

Natomiast o DC mówi tak:

- James Gunn i Peter Safran robią w DC coś, co według mnie będzie dobre dla branży. Kibicuję im wszystkim. Jestem fanem filmów.

Glen Powell wyjawił też, że brał udział w castingach do roli Kapitana Ameryki. Przyznaje jednak, że jedno z finalnych przesłuchań spektakularnie mu nie wyszło. Wspomina też walkę o rolę Hana Solo w filmie Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. Sam przyznaje, że chciałby zostać Batmanem, którego jest wielkim fanem. W tym aspekcie DC ma u niego przewagę nad Marvelem.

Przypomnijmy, że Glen Powell na planie Twisters pracował z Davidem Corenswetem. Aktor ujawnia, że jego kolega dostał telefon o angażu do roli Supermana podczas tej pracy.