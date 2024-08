Ranking największych wrogów Fantastycznej Czwórki. Zobacz, kto niedługo może trafić do MCU

Marvel

Członkowie Fantastycznej Czwórki to klasyczni superbohaterowie Marvela, którzy dopiero teraz trafiają do Kinowego Uniwersum Marvela (MCU). Komiksy o tej drużynie, będącej de facto rodziną, zadebiutowały w 1961 roku. Historie z tamtego okresu miały prostą strukturę, skupiając się głównie na starciach dobra ze złem. Choć miały swój urok, trudno je uznać za literackie arcydzieła. Teraz, gdy Fantastyczna Czwórka trafia do MCU, pojawia się szansa na odświeżenie tych opowieści i nadanie im nowego tonu.

Wraz z herosami do MCU trafią również ich przeciwnicy. Wiemy już, że w pierwszym filmie o drużynie pojawi się Galactus, ale czy na pewno tylko on? Poniżej prezentujemy ranking barwnych antagonistów, którzy na przestrzeni lat ścierali się z Fantastyczną Czwórką. Są wśród nich zarówno znani marvelowscy adwersarze, jak i unikatowi wrogowie, którzy kruszyli kopie tylko z członkami tej drużyny. Na szczycie listy znajdziecie najbardziej ikonicznych wrogów, a niżej tych, którzy sprawili Richardsowi i jego towarzyszom nieco mniej kłopotów. Sprawdźcie, kto w bliższej lub dalszej przyszłości może trafić do MCU. Czy widzicie tu potencjalnie interesujące postacie?

Najwięksi wrogowie Fantastycznej czwórki

40. Aron – Zbuntowany członek rasy Obserwatorów. Jego chęć ingerencji w sprawy ziemskie postawiła go w kontrze zarówno do Fantastycznej Czwórki, jak i obserwatora Utau.

