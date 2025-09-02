Reklama
Glina. Nowy rozdział - wiemy, kiedy premiera polskiego serialu. Plakat zapowiada nowe odcinki!

Glina powraca jeszcze w 2025 roku. Platforma streamingowa SkyShowtime ogłosiła datę premiery kontynuacji popularnej serii i opublikowała plakat ją zapowiadający. Nowy rozdział trafi na ekrany już niedługo.
Adam Siennica
Adam Siennica
Glina. Nowy rozdział (2025) fot. SkyShowtime
Glina. Nowy rozdział ma datę premiery. Serial pojawi się na SkyShowtime już 16 października. Na start najpewniej jeden odcinek, a kolejne co tydzień. Jest to koprodukcja SkyShowtime i Telewizji Polskiej, zrealizowana przez Apple Film.

Glina. Nowy rozdział – plakat i zdjęcia

Zobaczcie materiały promocyjne serialu.

Glina. Nowy rozdział (2025)

arrow-left
Glina. Nowy rozdział (2025)
fot. Bartosz Mrozowski
arrow-right

Glina. Nowy rozdział - opis fabuły

Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i najciemniejszą stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia (Maciej Stuhr) i Jóźwiaka (Jacek Braciak) dołącza młoda, ambitna aspirantka Tamara Rudnik (Nela Maciejewska). Już na samym początku zostaje wrzucona w sam środek brutalnej rzeczywistości warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem niebezpiecznie się zacierają. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, policjanci muszą zmierzyć się nie tylko z bezwzględną rzeczywistością, ale także z własnymi demonami. 

Glina. Nowy rozdział - ekipa serialu

Reżyserami kontynuacji są Władysław Pasikowski (Kroll, Psy) oraz Dariusz Jabłoński (Zasada przyjemności, Wino truskawkowe). Scenariusz - podobnie jak w poprzednich sezonach - napisał Maciej Maciejewski. Autorami zdjęć są Magdalena Górka (Jack Strong, Star Trek: Strange New Worlds) oraz Piotr Lenar (Pitbull, Kryminalni). Za muzykę odpowiada Michał Lorenc.

Na ekranie powrócili znani i lubiani bohaterowie, w których ponownie wcielili się Maciej Stuhr, Jacek Braciak, Anna Cieślak oraz Agnieszka Pilaszewska. Do obsady dołączyła również Nela Maciejewska, która zagra jedną z nowych głównych postaci.

Źródło: SkyShowtime

