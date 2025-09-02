Glina. Nowy rozdział - wiemy, kiedy premiera polskiego serialu. Plakat zapowiada nowe odcinki!

fot. SkyShowtime

Glina. Nowy rozdział ma datę premiery. Serial pojawi się na SkyShowtime już 16 października. Na start najpewniej jeden odcinek, a kolejne co tydzień. Jest to koprodukcja SkyShowtime i Telewizji Polskiej, zrealizowana przez Apple Film.

Glina. Nowy rozdział – plakat i zdjęcia

Zobaczcie materiały promocyjne serialu.

Glina. Nowy rozdział - opis fabuły

Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i najciemniejszą stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia (Maciej Stuhr) i Jóźwiaka (Jacek Braciak) dołącza młoda, ambitna aspirantka Tamara Rudnik (Nela Maciejewska). Już na samym początku zostaje wrzucona w sam środek brutalnej rzeczywistości warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem niebezpiecznie się zacierają. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, policjanci muszą zmierzyć się nie tylko z bezwzględną rzeczywistością, ale także z własnymi demonami.

Glina. Nowy rozdział - ekipa serialu

Reżyserami kontynuacji są Władysław Pasikowski (Kroll, Psy) oraz Dariusz Jabłoński (Zasada przyjemności, Wino truskawkowe). Scenariusz - podobnie jak w poprzednich sezonach - napisał Maciej Maciejewski. Autorami zdjęć są Magdalena Górka (Jack Strong, Star Trek: Strange New Worlds) oraz Piotr Lenar (Pitbull, Kryminalni). Za muzykę odpowiada Michał Lorenc.

Na ekranie powrócili znani i lubiani bohaterowie, w których ponownie wcielili się Maciej Stuhr, Jacek Braciak, Anna Cieślak oraz Agnieszka Pilaszewska. Do obsady dołączyła również Nela Maciejewska, która zagra jedną z nowych głównych postaci.