Glorious Gaming wprowadza na polski rynek nowe myszy dla graczy

Reklama

Dla graczy, dla których szybkość i precyzja są kluczowe podczas dynamicznych gier z gatunku FPS czy MOBA, linia PRO oferuje innowacyjne funkcje, które podnoszą jakość rozgrywki. Glorious Gaming nieustannie podnosi standardy, dostarczając sprzęt o optymalnej wadze, błyskawicznej reakcji i doskonałej kontroli, a wszystko to eleganckiej i trwałej obudowie.

Precyzja w ultralekkim wydaniu

Myszki z serii PRO to najlżejsze pełnowymiarowe urządzenia w ofercie Glorious. Oferują one idealne połączenie szybkości celowania i kontroli w trakcie intensywnych rozgrywek, co potwierdza ich waga: 57g (Model O 2 PRO), 60g (Model D 2 PRO), 59g (Model O 2 PRO 4K/8KHz Edition) oraz 62g (Model D 2 PRO 4K/8KHz Edition). Seria PRO posiada również obudowę zaprojektowaną z myślą o wydajności, która dodatkowo zwiększa kontrolę dzięki ulepszonej, nieperforowanej strukturze, aby zapewnić lepszy chwyt podczas długich sesji.

Ultra-szybkie przełączniki optyczne od Glorious

Wraz z wprowadzeniem serii PRO, Glorious Gaming kontynuuje swoją misję zapewniania najwyższej jakości działania przełączników optycznych Glorious. Są one doskonałym rozwiązaniem dla wymagających graczy, gdyż ich czas reakcji na poziomie 0,2 ms jest pięciokrotnie krótszy niż w tradycyjnych przełącznikach mechanicznych stosowanych w większości produktów dostępnych na rynku. Nowe optyczne przełączniki Glorious gwarantują również rekordową żywotność 100 milionów kliknięć, co jest niespotykane w większości odpowiedników konkurencji. Gracze mogą liczyć na niezawodne i precyzyjne doświadczenie, eliminując przy tym problem z podwójnym kliknięciem - najczęstszym problemem współczesnych myszek gamingowych. Każda mysz serii PRO jest wyposażona w czujnik BAMF 2.0 o rozdzielczości 26 000 DPI, osiąga prędkości 650 IPS oraz posiada technologię Motion Sync, zapewniając idealne śledzenie ruchu.

Model O 2 PRO i Model D 2 PRO – ewolucja doskonałości

Model O 2 PRO bazuje na docenionym przez wielu graczy Modelu O o intuicyjnym kształcie, idealnym dla wszystkich stylów chwytu. Model D 2 PRO natomiast jest dedykowany praworęcznym graczom, którzy preferują ergonomiczne kształty myszek i chwyty typu palm lub claw. Łącząc kształty nastawione na komfort i wydajność z częstotliwością odświeżania 1000 Hz w trybie bezprzewodowym, standardowe modele serii PRO gwarantują osiąganie najlepszych wyników.

Tak szybkie, że HERTZ

Dla graczy dążących do niespotykanej dotąd szybkości i precyzji w ekstremalnych warunkach rozgrywki, edycje 4K/8KHz ustanawiają nowe standardy w świecie gamingowych akcesoriów. Oferując odświeżanie w zakresie 2 000 Hz do 4 000 Hz w trybie bezprzewodowym oraz imponujące 8 000 Hz w trybie przewodowym, te wersje gwarantują niezrównaną responsywność, zwłaszcza gdy są używane z najwydajniejszymi komputerami i monitorami o wysokiej częstotliwości odświeżania.

Pełna personalizacja dzięki oprogramowaniu Glorious CORE

Oprogramowanie Glorious CORE umożliwia użytkownikom pełną personalizację myszek serii PRO. Każdy z sześciu przycisków można dowolnie konfigurować, a także dostosowywać ustawienia DPI oraz wiele innych funkcji związanych z wydajnością. Glorious CORE jest dostępny za darmo i jest kompatybilny z myszkami serii PRO, klawiaturami z serii GMMK oraz inne modelami myszek Glorious.

Najnowsze myszki Glorious Gaming są już dostępne w sprzedaży w Polsce. Model O 2 PRO i Model D 2 PRO kosztują 499 złotych. Z kolei Model O 2 PRO w edycji 4K/8KHz oraz Model D 2 PRO 4K/8KHz można nabyć za 639 złotych.