Nowe myszki gamingowe Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition i DeathAdder V3

fot. Razer

Myszka Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition została zaprojektowana we współpracy ze światowej sławy esportowcem i ikoną League of Legends, Lee "Fakerem" Sang-Hyeokiem. DeathAdder V3 Pro Faker Edition to wyjątkowy, spersonalizowany projekt stworzony dla Unkillable Demon Kinga, który został wyposażony w najwyższej klasy komponenty. Kultowa myszka esportowa zawsze była ulubioną bronią Fakera, czego nowym świadectwem jest właśnie DeathAdder V3 Pro Faker Edition. Z kolei wersja przewodowa - DeathAdder V3 – została unowocześniona o najnowsze technologie Razera w celu uzyskania jeszcze większej przewagi podczas rozgrywek turniejowych.

Wierzymy w tworzenie najlepszych gamingowych urządzeń peryferyjnych, które pomagają zawodnikom esportowym w osiągnięciu zwycięstwa. Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition świętuje naszą długoletnią przyjaźń z Fakerem od 2016 roku. Dajemy mu nową wersję jego własnej ulubionej myszki, która towarzyszyła mu jako legendzie esportu.

Sprzęt dla Unkillable Demon Kinga

Uzbrojony w mysz DeathAdder, Faker zapisał się w historii, zdobywając trzy mistrzostwa świata - odpowiednio w 2013, 2015 i 2016 roku - co udało się osiągnąć tylko jednemu graczowi. Faker od dawna jest orędownikiem najpopularniejszej linii myszy esportowych Razera. Z DeathAdderem, jako swoją ulubioną bronią, Faker zdominował konkurencję, stając się graczem, który osiągnął niezliczoną liczbę sukcesów, w tym ponad 500 zwycięstw i 2600 zabitych we wszystkich zawodach League of Legends Champions Korea, czy ponad 100 zwycięstw w zawodach międzynarodowych.

To dla mnie szczególny moment. Zawsze marzyłem o własnej myszy, a teraz mogę się nią podzielić z moją rodziną, przyjaciółmi i fanami. Uwielbiam jej design, a jej osiągi są wprost niezrównane. Składam ogromne podziękowania dla Razera za wszystkie jego wysiłki i współpracę przy tym niesamowitym projekcie.

fot. Razer

DeathAdder V3 Pro Faker Edition ma wszystkie cechy, które sprawiły, że myszka jest uwielbiana przez fanów na całym świecie. Oprócz nich urządzenie wyposażono we wszystkie najlepsze w swojej klasie technologie oferowane przez Razera - sensor optyczny Focus Pro 30K, przełączniki optyczne 3. generacji oraz łączność bezprzewodową HyperSpeed. Możliwość osiągnięcia prawdziwego 4000 Hz polling rate jest możliwa z kluczem sprzętowym Razer HyperPolling Wireless Dongle. Myszka nadal ma ultralekką konstrukcję o wadze 63 g, zachowując jednocześnie wyrafinowany ergonomiczny kształt.

Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition

Nowy ulubieniec profesjonalistów

Ulubiona myszka fanów - DeathAdder V3 Pro, jest teraz dostępna także w opcji przewodowej. DeathAdder V3 jest naszpikowana flagowymi technologiami Razera, takimi jak sensor optyczny Focus Pro 30K, przełączniki optyczne 3. generacji oraz prawdziwy HyperPolling 8000 Hz. Myszka zapewnia graczom niezrównane osiągi, szybkość i niezawodność. Kabel Speedflex jest ultralekki (59 g) i stawia minimalny opór, pozwalając na szybkie ruchy, dzięki czemu można pokonać konkurencję. Całkowicie nowa gładka w dotyku tekstura jest wygodna w użyciu i nie wpływa na przyczepność palcow, co ułatwia obsługę.

fot. Razer

DeathAdder V3 Pro Faker Edition i nowy Razer DeathAdder V3 są najnowszym wcieleniem najlepiej sprzedających się myszy Razera.

RAZER DEATHADDER V3 PRO FAKER EDITION

Zoptymalizowana, ultralekka konstrukcja o wadze 63g dla długich godziny gry (bez kabla)

Sensor optyczny Focus Pro 30K

Szersza kompatybilność z powierzchniami - czujnik działa na czystym szkle o grubości co najmniej 4 mm

Przełączniki optyczne 3 generacji z żywotnością do 90 milionów kliknięć

Możliwość działania do 4000 Hz przy użyciu bezprzewodowego klucza sprzętowego HyperPolling, sprzedawanego oddzielnie

Pięć niezależnie programowalnych przycisków oraz dodatkowy przycisk DPI

Do 90 godzin pracy na baterii

Ładowanie przez USB typu C i kabel Speedflex umożliwiający płynne ruchy

Przybliżone wymiary: 68 mm (szerokość)) x 44mm (wysokość) x 128mm (długość)

Więcej informacji na temat Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition można znaleźć tutaj.

RAZER DEATHADDER V3

Zoptymalizowana, ultralekka konstrukcja o wadze 59g dla długich godziny gry (bez kabla)

Sensor optyczny Focus Pro 30K

Szersza kompatybilność z powierzchniami - czujnik działa na czystym szkle o grubości co najmniej 4 mm

Przełączniki optyczne 3 generacji z żywotnością do 90 milionów kliknięć

Technologia 8000 Hz HyperPolling

Pięć niezależnie programowalnych przycisków

Kabel Speedflex umożliwiający płynne ruchy

Przybliżone wymiary: 68 mm (szerokość)) x 44mm (wysokość) x 128mm (długość)

Więcej informacji na temat Razer DeathAdder V3 można znaleźć tutaj.

CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition

Sugerowana cena detaliczna: 189,99 €

Razer DeathAdder V3

Sugerowana cena detaliczna: 79,99 €

Nowe myszy są już dostępne na Razer.com, w sklepach RazerStores oraz u autoryzowanych sprzedawców marki.