Głosząca kres: finał Wojny lotosowej już w sprzedaży

Wydawnictwo Uroboros zakończyło ekspresowe wydawanie trylogii Jaya Kristoffa pt. Wojna lotosowa. W przeciągu miesiąca ukazały się: Tancerze Burzy, Bratobójca i dzisiejsza premiera, czyli powieść Głosząca kres. Tym samym doczekaliśmy się całego cyklu w nowej szacie graficznej.

W Głoszącej kres dowiemy się czy zdziesiątkowanym buntownikom uda się jednak pokonać Gildię i zmienić losy krainy.

Wojna lotosowa to trylogia fantasy utrzymana w orientalnych klimatach z więcej niż nutą steampunku. Jej autor, Jay Kristoff, to popularny autor fantastyki, także tej młodzieżowej. Spod jego pióra wyszła nie tylko Wojna lotosowa, ale także serie Nibynoc, Wampirze Cesarstwo, a także napisane z Amie Kaufman serie Illuminae i Aurora (dopiero zapowiedziana w Polsce).

Głosząca kres liczy 688 stron.

Głosząca kres - opis książki

Ekscytujące zakończenie trylogii, która poruszyła czytelników na całym świecie.

Oto nadszedł kres świata, który znali. Buntownicy są zdziesiątkowani i targani konfliktami. W tej sytuacji Gildia, od lat zatruwająca kraj, chce sięgnąć po władzę absolutną na siedmiu wyspach Shimy, posługując się nowym szogunem – Hiro – jak marionetką. Z armiami klanów oraz Miażdżycielem wydaje się niepokonana. Czy ktokolwiek rzuci wyzwanie takiej sile?

Oczy wszystkich zwrócone są na Yukiko, tancerkę burzy, zabójczynię szoguna. Chaos i wojna domowa to jej dzieło. Jeśli ktokolwiek może ocalić Shimę przed zagładą, to tylko ona wraz z Buruu, wiernym tygrysem gromu u boku. Pytanie: co – czy też kogo – będzie musiała poświęcić dla zwycięstwa?