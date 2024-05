Głupi i głupszy - Jeff Daniels obawiał się TEJ sceny. Myślał, że jego kariera będzie skończona

fot. materiały promocyjne

Reklama

Jeff Daniels ujawnił niedawno w wywiadzie dla USA Today, że miał pewne obawy. Myślał bowiem, że jego kariera może zakończyć się zabawną sceną z komedii. Chodzi o Głupiego i głupszego, gdzie towarzyszył Jimowi Carreyowi na ekranie jako Harry. W filmie dwójka przyjaciół wyrusza w podróż do Aspen, aby zwrócić teczkę kobiecie. W jednej scenie Harry ma problemy z niestrawnością, lądując w toalecie. Okazało się wówczas, że spłuczka nie działa. Szykując się do kręcenia, Daniels od razu pomyślał, że to będzie złym posunięciem dla jego przyszłości.

- Czytanie sceny w toalecie to jedno, ale w końcu przychodzi ten dzień, kiedy ją faktycznie mamy nakręcić. Powiedziałem Jimowi: "To albo początek mojej kariery, albo jej koniec".

Daniels nazwał swojego kolegę "nieustraszonym". Carrey zachęcił go do nakręcenia tej sceny, zapewniając, że wyjdzie dobrze i ma "dać z siebie wszystko". Ostatecznie miał rację - nawet mimo początkowych sprzeciwów ze strony agentów, udział w filmie opłacił się aktorowi. Wierzy, że wspomniana scena jest "ponadczasowa" i wciąż będzie rozbawiać widzów - nawet po 40 latach.

Możecie obejrzeć wspomnianą scenę poniżej:

Głupi i głupszy - film jest dostępny do wypożyczenia na Amazon Prime Video oraz Canal+.