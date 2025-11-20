Indyjski film skopiował scenę z God of War? Sami zobaczcie, czy jest podobieństwo

fot. SIE

Wydane w 2018 roku God of War pełne było zapadających w pamięć, emocjonujących momentów. Jednym z nich było pierwsze starcie Kratosa z Baldurem, które otwierało całą produkcję. Wygląda na to, że scena ta przypadła do gustu nie tylko fanom gry — niektórzy najwyraźniej zainspirowali się nią aż za bardzo.

Internauci dostrzegli zaskakujące podobieństwo między tym pojedynkiem a walką z indyjskiego filmu animowanego Mahavatar Narashimha. Choć produkcja zadebiutowała w Indiach w 2024 roku podczas International Film Festival of India, a jej premiera kinowa miała miejsce w lipcu 2025 roku, to cała sytuacja stała się głośna dopiero niedawno. W centrum uwagi znalazło się porównanie wideo opublikowane na koncie Black Thunder w serwisie X — materiał w ciągu kilku dni obejrzano już ponad 7 milionów razy.

Obie sceny rzeczywiście są do siebie bardzo podobne, a niektóre animacje wyglądają na przeniesione klatka po klatce. Zgadzają się nawet takie detale, jak wyrwanie drzewa przez bohatera. Zobaczcie i oceńcie sami.