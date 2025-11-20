Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Indyjski film skopiował scenę z God of War? Sami zobaczcie, czy jest podobieństwo

Mahavatar Narashimha to animowany film z Indii, o którym niedawno zrobiło się głośno w sieci za sprawą jednej sceny. Internauci mają wrażenie, ze jest ona bardzo podobna do początku God of War z 2018 roku.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  god of war 
God of War fot. SIE
Reklama

Wydane w 2018 roku God of War pełne było zapadających w pamięć, emocjonujących momentów. Jednym z nich było pierwsze starcie Kratosa z Baldurem, które otwierało całą produkcję. Wygląda na to, że scena ta przypadła do gustu nie tylko fanom gry — niektórzy najwyraźniej zainspirowali się nią aż za bardzo.

Internauci dostrzegli zaskakujące podobieństwo między tym pojedynkiem a walką z indyjskiego filmu animowanego Mahavatar Narashimha. Choć produkcja zadebiutowała w Indiach w 2024 roku podczas International Film Festival of India, a jej premiera kinowa miała miejsce w lipcu 2025 roku, to cała sytuacja stała się głośna dopiero niedawno. W centrum uwagi znalazło się porównanie wideo opublikowane na koncie Black Thunder w serwisie X — materiał w ciągu kilku dni obejrzano już ponad 7 milionów razy. 

Obie sceny rzeczywiście są do siebie bardzo podobne, a niektóre animacje wyglądają na przeniesione klatka po klatce. Zgadzają się nawet takie detale, jak wyrwanie drzewa przez bohatera. Zobaczcie i oceńcie sami. 

Źródło: x.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  god of war 
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Krzyk
-

Gwiazda Krzyku nie spodziewała się powrotu do serii. Pokazy testowe odebrane "bardzo pozytywnie"

2 Żywy czy martwy: Film z serii
-

Seria Na noże nie jest franczyzą? Twórcy wyjaśniają: "Traktujemy to jako osobny film"

3 Hannibal
-

Obsada chce powrotu Hannibala. Twórca wybiera najlepszy sezon

4 Clair Obscur: Expedition 33
-

Clair Obscur: Expedition 33 z dużym sukcesem. Gra pobiła rekord gali The Game Awards

5 9. Kraina lodu (2013) - 400,7 mln USD
-
Plotka

Kraina lodu 3 - gaże aktorów są kosmiczne. Po takiej roli nie musieliby już pracować!

6 Wicked: Na dobre - premiera kinowa odbędzie się 21 listopada 2025 roku
-

Czy Wicked: Na dobre dorównało pierwszej części? Krytycy ocenili film

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e09

Ryzykanci

s2025e225

Moda na sukces

s42e287

Ridiculousness

s42e286

Ridiculousness

s42e288

Ridiculousness

s42e289

Ridiculousness

s42e290

Ridiculousness

s38e09

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ming-Na Wen
Ming-Na Wen

ur. 1963, kończy 62 lat

Nadine Velazquez
Nadine Velazquez

ur. 1978, kończy 47 lat

Andrea Riseborough
Andrea Riseborough

ur. 1981, kończy 44 lat

Callie Thorne
Callie Thorne

ur. 1969, kończy 56 lat

Joel McHale
Joel McHale

ur. 1971, kończy 54 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV