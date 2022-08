God of War - oto Mity Midgardu. Zobaczcie klimatyczne streszczenie gry z 2018 roku

fot. SIE

Już tej jesieni na rynek trafi jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich miesięcy, czyli God of War: Ragnarok. Będzie to bezpośrednia kontynuacja produkcji z 2018 roku i twórcy wraz z wydawcą postanowili wyjść naprzeciw potrzebom osób, które nie miały do czynienia z poprzedniczką lub też nie do końca pamiętają przedstawioną w niej historię. Na oficjalnym kanale PlayStation w serwisie YouTube opublikowano wideo zatytułowane Mity Midgardu, które w skrótowej formie przedstawia najważniejsze wydarzenia.

W materiale wystąpiła amerykańska aktorka Felicia Day oraz... Mimir, jeden z bohaterów znanych z gry. Poniżej załączamy dwa wideo: w polskiej oraz oryginalnej, angielskiej wersji językowej.

God of War: Mity Midgardu (polski dubbing)

God of War: Mity Midgardu (wersja oryginalna)

God of War: Ragnarok - premiera 9 listopada tego roku, wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Gra trafi na rynek w kilku wydaniach - poniżej możecie zobaczyć m.in. edycję limitowaną i kolekcjonerską.

God of War: Ragnarok