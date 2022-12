God of War: Ragnarok - nowa aktualizacja wprowadziła tryb fotograficzny do gry

fot. SIE

God of War: Ragnarok doczekało się nowej aktualizacji. Tym razem wprowadza ona coś, na co wielu graczy czekało, a mianowicie tryb fotograficzny. To proste w obsłudze narzędzie, które pozwala na tworzenie małych dzieł sztuki w postaci efektownych zrzutów ekranu.

Po uruchomieniu trybu foto ma się kontrole nad ustawieniem kamery, co pozwala złapać w kadrze wszystko to, co najistotniejsze. Na tym jednak nie koniec, bo nie zapomniano również o możliwości zmieniania mimiki postaci lub ukrywania ich. Oczywiście nie brak też szeregu dodatkowych, pomniejszych ustawień: w szybki sposób można zmienić jasność, kontrast, nasycenie kolorów, dodać logotypy lub skorzystać z jednego z dostępnych filtrów.

Z próbką możliwości, jakie oferuje tryb fotograficzny w God of War: Ragnarok możecie zapoznać się poniżej. Na łamach PlayStation Blog znajdziecie zaś między innymi kilka porad dotyczących korzystania z narzędzia.

God of War: Ragnarok