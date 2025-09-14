Przeczytaj w weekend
God of War - kto zagra Kratosa w serialu? Jest lista kandydatów!

Ronald D. Moore, twórca seriali Battlestar Galactica oraz Outlander, pracuje nad adaptacją gry God of War. Projekt powstaje dla platformy streamingowej Prime Video i jest obecnie na etapie tworzenia scenariuszy. Kto zagra główną rolę? Wygląda na to, że jest lista kandydatów.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  god of war 
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
God of War fot. SIE
Platforma streamingowa Prime Video po sukcesie adaptacji gry Fallout chce iść za ciosem i stworzyć kolejne świetnie oceniane seriale oparte na grach. W planach są Mass Effect, Wolfenstein, Warhammer 40 000 oraz właśnie God of War. Według uznanego dziennikarza znanego jako John Campea twórca Ronald D. Moore ma już listę potencjalnych kandydatów do głównej roli Kratosa, czyli tytułowego boga wojny. Poznał ją na bazie swoich źródeł.

God of War – lista kandydatów

Na liście są różni znani i lubiani aktorzy. Pojawił się nawet Christopher Judge, który użycza głosu Kratosowi w grach, a znany jest przede wszystkim z serialu Gwiezdne wrota. W związku z wiekiem aktora, który ma 60 lat, obsadzenie go w tej roli w serialu aktorskim jest mało prawdopodobne. Dlatego też nie wszyscy kandydaci są realnymi osobami branymi pod uwagę - można nawet uznać, że to lista poglądowa, a tylko kilka nazwisk będzie mieć sens.

  • Henry Cavill
  • Winston Duke
  • Joe Manganiello
  • Christopher Judge
  • Manu Bennett
  • Jason Momoa
  • Travis Fimmel
  • Oliver Ritchers
  • Dave Bautista
  • Paul Levesque

Mało prawdopodobny jest również Henry Cavill, który pracuje dla Amazona przy serialu Warhammer 40 000 oraz gra w projektach studia Amazon MGM, takich jak Voltron czy Nieśmiertelny. W mediach społecznościowych można zauważyć, że fani z tej listy wybierają przeważnie dwa nazwiska: Jasona Momoa oraz Joe Manganiello.

Na razie są to tylko plotki, więc daleko do oficjalnych decyzji i równie dobrze ostatecznie wybór może paść na kogoś zupełnie innego.

God of WarSIE

God of War – co wiemy o serialu?

Ronald D. Moore potwierdził, że przy adaptacji pomija grecką część serii gier God of War i skupia się na ostatnich odsłonach, budowanych wokół nordyckiej mitologii. W nich tytułowy bohater podróżował ze swoim synem.

Twórca potwierdził, że serial został zamówiony od razu na dwa sezony. Każdy ma liczyć 10 odcinków. Cory Barlog, reżyser gier God of War, blisko współpracuje z Moore’em przy serialu. Celem jest stworzenie wiernej adaptacji historii z gier.

Potencjalna data premiery God of War nie została jeszcze ustalona.

Źródło: John Campea

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  god of war 
