God of War w ultrapanoramicznym wydaniu. Zwiastun gry w wersji na PC

fot. SIE

Jedną z zalet grania na PC jest możliwość prowadzenia rozgrywki w trybie ultrapanoramicznym, czyli w proporcjach ekranu 21:9. Do grona produkcji oferujących taką możliwość dołączyło God of War. Produkcja w takiej formie ujawnia więcej elementów niż w klasycznym formacie 16:9, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na odbiór gry.

To właśnie na tym elemencie skupia się najnowszy zwiastun produkcji Stana Monica Studios, który ma zachęcić pecetowych graczy, do sięgnięcia po hit z PlayStation. Zresztą, to God of War, więc czy potrzeba tutaj dodatkowej zachęty?

Z ciekawostek warto nadmienić, że przy produkowaniu portu gry pod PC proporcje 21:9 przysporzyły twórcom sporo kłopotu. Deweloperzy musieli poprawić wiele animacji, które w standardowych proporcjach nie mieściły się w kadrze, ale po ich rozszerzeniu były widoczne i niekiedy komiczne. To rodziło również sporo błędów, jak pojawianie się przeciwników poza kadrem. Na szczęście zdecydowaną większość tych niedoskonałości udało się wyeliminować, a pecetowy port można postawić na równi z pierwowzorem. Oba wydania zbierają fenomenalne oceny.

