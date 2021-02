Six Days in Fallujah powraca zza grobu. Zobacz zwiastun kontrowersyjnej strzelanki

Victura

Six Days In Fallujah wraca po 11 latach. To gra o początkach wojny w Iraku, w której w ramach misji stabilizacyjnej, siły sprzymierzone starły się z rebeliantami w mieście Faludzą. Walki trwały niemal miesiąc i zakończyły się porażką sił sprzymierzonych.

Produkcja ta została zapowiedziana już w 2009 roku, ale z planów jej wydania zrezygnowano po ogromnych kontrowersjach. Armii amerykańskiej zarzucono m.in. to, że podczas bitwy o miasto stosowała m.in. biały fosfor i broń zapalającą. Początkowo departament USA zaprzeczył medialnym doniesieniom, ale kolejne dowody wymusiły na rządzie przyznanie się do użycia tego rodzaju broni.

Nadchodząca gra ma oddać te nieprzyjemne doświadczenia w możliwie jak najbardziej wierny i realistyczny sposób. Powstaje przy współpracy z żołnierzami, którzy wtedy walczyli o miasto, a także na podstawie archiwalnych materiałów wojskowych i przekazów medialnych. Tytuł ponadto zmienił kamerę, z jakiej będziemy obserwować rozgrywkę: z TPP na FPP.

Six Days In Fallujah

Six Days in Fallujah było projektem porzuconym od 2010 roku aż do teraz. Wykonanie gry zlecono deweloperom ze studia Highwire Games, w skład którego wchodzą m.in. współautorzy serii Destiny i Halo. Premierę zaplanowano na rok 2021.