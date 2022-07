God of War: Ragnarok - data premiery ujawniona! Jest też nowy zwiastun i edycja kolekcjonerska z Mjölnirem

fot. SIE

Długo musieliśmy czekać na to, aż oficjalnie ujawniona zostanie data premiery God of War: Ragnarok. Nieoficjalne informacje wskazywały, że poznamy ją pod koniec czerwca, ale ostatecznie stało się to dopiero 6 lipca i to bez organizowania żadnego pokazu czy prezentacji z tej okazji. Po prostu poinformowano, że nowa przygoda Kratosa i Atreusa trafi na konsole PlayStation 4 i PS5 już 9 listopada tego roku.

Ogłoszeniu towarzyszył nowy zwiastun. Tym razem to stosunkowo krótki, bo trwający zaledwie pół minuty materiał CGI, jednak nie sposób odmówić mu klimatu. Zobaczcie sami.

God of War: Ragnarok - zwiastun

God of War: Ragnarok - dostępne edycje

Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów serii. Jeszcze w lipcu mają wystartować zamówienia przedpremierowe. Gracze będą mogli sięgnąć po jedno z czterech wydań, w tym efektowne edycje kolekcjonerskie, które zawierać będą między innymi pełną detali replikę Mjölnira, czyli młota Thora.

God of War: Ragnarok

Poniżej możecie obejrzeć również unboxing najbogatszych wydań, do którego zaangażowano Ryana Hursta, aktora udzielającego głosu Thorowi.